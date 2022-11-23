ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала норвежского вингера

«Рома» официально сообщила о подписании вингера «Буде-Глимта» Олы Сольбаккена. 24-летний норвежец присоединится к римскому клубу в январе на правах свободного агента: его текущий контракт действует до конца календарного года.

В составе «Ромы» Сольбаккен будет выступать под 18-м номером.

В нынешнем сезоне на счету Сольбакккена 4 гола и 8 ассистов в 23 матчах за «Буде-Глимт» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро. Сольбаккен провел 4 матча в составе сборной Норвегии.