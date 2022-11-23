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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала норвежского вингера
Италия
23 ноября 2022, 13:42 |
360
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала норвежского вингера

Ола Сольбаккен продолжит карьеру в Италии

23 ноября 2022, 13:42 |
360
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала норвежского вингера
ФК Рома. Ола Сольбаккен

«Рома» официально сообщила о подписании вингера «Буде-Глимта» Олы Сольбаккена. 24-летний норвежец присоединится к римскому клубу в январе на правах свободного агента: его текущий контракт действует до конца календарного года.

В составе «Ромы» Сольбаккен будет выступать под 18-м номером.

В нынешнем сезоне на счету Сольбакккена 4 гола и 8 ассистов в 23 матчах за «Буде-Глимт» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро. Сольбаккен провел 4 матча в составе сборной Норвегии.

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Рома Рим трансферы трансферы Серии A Буде-Глимт Ола Сольбаккен
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Источник ФК Рома
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