Италия23 ноября 2022, 13:42 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала норвежского вингера
Ола Сольбаккен продолжит карьеру в Италии
23 ноября 2022, 13:42 |
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«Рома» официально сообщила о подписании вингера «Буде-Глимта» Олы Сольбаккена. 24-летний норвежец присоединится к римскому клубу в январе на правах свободного агента: его текущий контракт действует до конца календарного года.
В составе «Ромы» Сольбаккен будет выступать под 18-м номером.
В нынешнем сезоне на счету Сольбакккена 4 гола и 8 ассистов в 23 матчах за «Буде-Глимт» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро. Сольбаккен провел 4 матча в составе сборной Норвегии.
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