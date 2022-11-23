Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йовичевич назвал состав Шахтера на матч с Ворсклой
Украина. Премьер лига
23 ноября 2022, 12:55 | Обновлено 23 ноября 2022, 13:59
701
0

Йовичевич назвал состав Шахтера на матч с Ворсклой

Встреча начнется в 14:00

23 ноября 2022, 12:55 | Обновлено 23 ноября 2022, 13:59
701
0
Йовичевич назвал состав Шахтера на матч с Ворсклой
ФК Шахтер Донецк

23 ноября в 14:00 в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Шахтер» Донецк и «Ворскла» Полтава.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится во Львове на стадионе «Арена Львов».

Стартовые составы

«Шахтер»: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Криськив, Очеретько, Мудрик, Траоре.

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Пердута, Степанюк, Сефери, Павлюк, Кравец, Бацула, Челядин, Юрченко, Фелипе.

По теме:
Матч УПЛ Днепр-1 – Александрия прерван из-за воздушной тревоги
Начало матча Шахтер – Ворскла отложено из-за воздушной тревоги
Днепр-1 – Александрия. Известны стартовые составы
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла стартовые составы Игор Йовичевич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Футбол | 23 ноября 2022, 08:07 3
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед

Португалец и английский клуб разорвали отношения

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 23 ноября 2022, 02:40 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
Футбол | 23.11.2022, 09:03
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
В Ньюкасле определились с позицией в отношении Роналду
Группа F: последний шанс «золотых генераций» Бельгии и Хорватии на ЧМ
Футбол | 23.11.2022, 12:15
Группа F: последний шанс «золотых генераций» Бельгии и Хорватии на ЧМ
Группа F: последний шанс «золотых генераций» Бельгии и Хорватии на ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
Футбол | 22.11.2022, 19:40
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
21.11.2022, 18:23 3
MMA
Это рекорд. Известно, сколько заработал Джокович на Итоговом турнире ATP
Это рекорд. Известно, сколько заработал Джокович на Итоговом турнире ATP
21.11.2022, 13:00
Теннис
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
21.11.2022, 17:50 6
Теннис
Сенегал – Нидерланды – 0:2. Оранжевые вырвали победу. Видео голов и обзор
Сенегал – Нидерланды – 0:2. Оранжевые вырвали победу. Видео голов и обзор
21.11.2022, 20:20
Футбол
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
21.11.2022, 19:25 7
Футбол
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
21.11.2022, 11:53 2
Бокс
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
21.11.2022, 17:55 5
Футбол
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
22.11.2022, 10:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности