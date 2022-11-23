Украина. Премьер лига23 ноября 2022, 12:55 | Обновлено 23 ноября 2022, 13:59
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Йовичевич назвал состав Шахтера на матч с Ворсклой
Встреча начнется в 14:00
23 ноября 2022, 12:55 | Обновлено 23 ноября 2022, 13:59
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23 ноября в 14:00 в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги сыграют «Шахтер» Донецк и «Ворскла» Полтава.
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Игра состоится во Львове на стадионе «Арена Львов».
Стартовые составы
«Шахтер»: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Криськив, Очеретько, Мудрик, Траоре.
«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Пердута, Степанюк, Сефери, Павлюк, Кравец, Бацула, Челядин, Юрченко, Фелипе.
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