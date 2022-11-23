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Украина. Премьер лига
23 ноября 2022, 12:05 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:10
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Днепр-1 – Александрия. Известны стартовые составы

Стартовый свисток прозвучит в 13:00

23 ноября 2022, 12:05 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:10
190
0
Днепр-1 – Александрия. Известны стартовые составы
ФК Александрия

В среду, 23 ноября, состоится перенесенный матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет «Александрию».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

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Стартовые составы:

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Назаренко, Танчик, Довбик.

«Александрия»: Горох – Цуриков, Бабогло, Мирошниченко, Ковалец, Дячук, Шулянский, Рыбалка, Демченко, Третьяков, Кожушко.

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Источник Sport.ua
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