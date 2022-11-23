Жиру стал одним из самых старших игроков, которые делали дубль на ЧМ
Два мяча австралийцам французский форвард забил в 36 лет 53 дня
Оливье Жиру стал одним из самых старших авторов дублей мировых первенств. Форвард сборной Франции дважды поразил ворота австралийцев в 36 лет 53 дня. Собственно, позже «стрелял дуплетом» только камерунец Роже Милла в матче 1/8 финала ЧМ-1990 с Колумбией – в 38 лет 34 дня.
Кроме того, Жиру вошел в десятку бомбардиров-ветеранов финальных турниров ЧМ, став восьмым игроком, забивавшим на мундиалях в возрасте свыше 35 лет. К слову, компанию французу в этой десятке составил аргентинец Лионель Месси, который реализовал пенальти в матче с Саудовской Аравией в 35 лет 151 день.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов мира
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
42 года 39 дней
|
Роже МИЛЛА
|
Камерун
|
28.06.1994
|
Россия
|
1:6
|
37 лет 236 дней
|
Гуннар ГРЕН
|
Швеция
|
24.06.1958
|
ФРГ
|
3:1
|
37 лет 150 дней
|
Куатемок БЛАНКО
|
Мексика
|
17/06/2010
|
Франция
|
2:0
|
37 лет 120 дней
|
Фелипе БАЛОЙ
|
Панама
|
24.06.2018
|
Англия
|
1:6
|
36 лет 279 дней
|
Обдулио ВАРЕЛА
|
Уругвай
|
24.06.1954
|
Англия
|
4:2
|
36 лет 227 дней
|
Мартин ПАЛЕРМО
|
Аргентина
|
22.06.2010
|
Греция
|
2:0
|
36 лет 53 дня
|
Оливье ЖИРУ
|
Франция
|
22.11.2022
|
Австралия
|
4:1
|
36 лет 29 дней
|
Мирослав КЛОЗЕ
|
Германия
|
08.07.2014
|
Бразилия
|
7:1
|
35 лет 151 день
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
22.11.2022
|
Сауд. Аравия
|
1:2
|
35 лет 147 дней
|
Джованни ВАН БРОНКХОРСТ
|
Нидерланды
|
06.07.2010
|
Уругвай
|
3:2
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