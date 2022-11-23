Жиру стал одним из самых старших игроков, которые делали дубль на ЧМ

Оливье Жиру стал одним из самых старших авторов дублей мировых первенств. Форвард сборной Франции дважды поразил ворота австралийцев в 36 лет 53 дня. Собственно, позже «стрелял дуплетом» только камерунец Роже Милла в матче 1/8 финала ЧМ-1990 с Колумбией – в 38 лет 34 дня.

Кроме того, Жиру вошел в десятку бомбардиров-ветеранов финальных турниров ЧМ, став восьмым игроком, забивавшим на мундиалях в возрасте свыше 35 лет. К слову, компанию французу в этой десятке составил аргентинец Лионель Месси, который реализовал пенальти в матче с Саудовской Аравией в 35 лет 151 день.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов мира

Возраст Игрок Сборная Дата Соперник Счет 42 года 39 дней Роже МИЛЛА Камерун 28.06.1994 Россия 1:6 37 лет 236 дней Гуннар ГРЕН Швеция 24.06.1958 ФРГ 3:1 37 лет 150 дней Куатемок БЛАНКО Мексика 17/06/2010 Франция 2:0 37 лет 120 дней Фелипе БАЛОЙ Панама 24.06.2018 Англия 1:6 36 лет 279 дней Обдулио ВАРЕЛА Уругвай 24.06.1954 Англия 4:2 36 лет 227 дней Мартин ПАЛЕРМО Аргентина 22.06.2010 Греция 2:0 36 лет 53 дня Оливье ЖИРУ Франция 22.11.2022 Австралия 4:1 36 лет 29 дней Мирослав КЛОЗЕ Германия 08.07.2014 Бразилия 7:1 35 лет 151 день Лионель МЕССИ Аргентина 22.11.2022 Сауд. Аравия 1:2 35 лет 147 дней Джованни ВАН БРОНКХОРСТ Нидерланды 06.07.2010 Уругвай 3:2

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