Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жиру стал одним из самых старших игроков, которые делали дубль на ЧМ
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 11:49 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:10
247
0

Жиру стал одним из самых старших игроков, которые делали дубль на ЧМ

Два мяча австралийцам французский форвард забил в 36 лет 53 дня

23 ноября 2022, 11:49 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:10
247
0
Жиру стал одним из самых старших игроков, которые делали дубль на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Оливье Жиру стал одним из самых старших авторов дублей мировых первенств. Форвард сборной Франции дважды поразил ворота австралийцев в 36 лет 53 дня. Собственно, позже «стрелял дуплетом» только камерунец Роже Милла в матче 1/8 финала ЧМ-1990 с Колумбией – в 38 лет 34 дня.

Кроме того, Жиру вошел в десятку бомбардиров-ветеранов финальных турниров ЧМ, став восьмым игроком, забивавшим на мундиалях в возрасте свыше 35 лет. К слову, компанию французу в этой десятке составил аргентинец Лионель Месси, который реализовал пенальти в матче с Саудовской Аравией в 35 лет 151 день.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные бомбардиры финальных турниров чемпионатов мира

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Соперник

Счет

42 года 39 дней

Роже МИЛЛА

Камерун

28.06.1994

Россия

1:6

37 лет 236 дней

Гуннар ГРЕН

Швеция

24.06.1958

ФРГ

3:1

37 лет 150 дней

Куатемок БЛАНКО

Мексика

17/06/2010

Франция

2:0

37 лет 120 дней

Фелипе БАЛОЙ

Панама

24.06.2018

Англия

1:6

36 лет 279 дней

Обдулио ВАРЕЛА

Уругвай

24.06.1954

Англия

4:2

36 лет 227 дней

Мартин ПАЛЕРМО

Аргентина

22.06.2010

Греция

2:0

36 лет 53 дня

Оливье ЖИРУ

Франция

22.11.2022

Австралия

4:1

36 лет 29 дней

Мирослав КЛОЗЕ

Германия

08.07.2014

Бразилия

7:1

35 лет 151 день

Лионель МЕССИ

Аргентина

22.11.2022

Сауд. Аравия

1:2

35 лет 147 дней

Джованни ВАН БРОНКХОРСТ

Нидерланды

06.07.2010

Уругвай

3:2

Матеріал підготовлено за підтримки Parimatch Ukraine.

Заряджай на чемпіонат світу разом з Parimatch!

По теме:
Франция одержала вторую крупную волевую победу на мундиалях
Марокко – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Хорватия
цифры и факты Оливье Жиру ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Футбол | 22 ноября 2022, 16:02 24
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро

Устроит ли эта сумма донецкий клуб?

Кочергин номинирован на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Польши
Футбол | 23 ноября 2022, 11:40 0
Кочергин номинирован на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Польши
Кочергин номинирован на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Польши

Владислав проводит отличный сезон

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 23.11.2022, 02:40
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия
Футбол | 23.11.2022, 04:43
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Футбол | 22.11.2022, 14:08
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это рекорд. Известно, сколько заработал Джокович на Итоговом турнире ATP
Это рекорд. Известно, сколько заработал Джокович на Итоговом турнире ATP
21.11.2022, 13:00
Теннис
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
22.11.2022, 07:00
Футбол
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
22.11.2022, 14:33 4
Футбол
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
22.11.2022, 18:35 1
Биатлон
Ахметов поздравил Суркиса: Верю, что увидим матчи в Донецке и мирном Киеве
Ахметов поздравил Суркиса: Верю, что увидим матчи в Донецке и мирном Киеве
22.11.2022, 13:11 3
Футбол
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
21.11.2022, 11:53 2
Бокс
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
22.11.2022, 11:00 29
Футбол
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
22.11.2022, 10:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности