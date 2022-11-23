Другие новости23 ноября 2022, 11:35 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:11
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ВИДЕО. МЮ разорвал контракт с Роналду, Довбик - лучший, ставим на Бельгию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
23 ноября 2022, 11:35 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:11
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1. Довбик – лучший игрок 14-го тура УПЛ
2. Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду
3. Победа Саудовской Аравии над Аргентиной завоевала национальный размах
4. Прогноз на матч Канада – Бельгия
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