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Другие новости
23 ноября 2022, 11:35 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:11
684
0

ВИДЕО. МЮ разорвал контракт с Роналду, Довбик - лучший, ставим на Бельгию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

23 ноября 2022, 11:35 | Обновлено 23 ноября 2022, 12:11
684
0
ВИДЕО. МЮ разорвал контракт с Роналду, Довбик - лучший, ставим на Бельгию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Довбик – лучший игрок 14-го тура УПЛ
2. Манчестер Юнайтед расторг контракт с Роналду
3. Победа Саудовской Аравии над Аргентиной завоевала национальный размах
4. Прогноз на матч Канада – Бельгия

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Источник Sport.ua
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