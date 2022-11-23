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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Одному богу известно, побью ли рекорд Шевченко»
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 10:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 11:02
1114
5

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Одному богу известно, побью ли рекорд Шевченко»

Осталось три гола, но годы берут свое

23 ноября 2022, 10:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 11:02
1114
5
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Одному богу известно, побью ли рекорд Шевченко»
УАФ. Андрей Ярмоленко

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, мечтает ли он обойти Андрея Шевченко и стать лучшим бомбардиром истории национальной команды.

«Мечтаю только об одном – играть в футбол, получать от этого удовольствие. А как там будет – пусть так и будет. Одному богу известно. Сколько у меня сил – столько буду играть. Главное, чтобы я помогал своей команде получать результат. А побью рекорд или нет – это уже такое», – сказал Ярмоленко.

Отметим, что Ярмоленко забил 45 голов за сборную Украины в 112 матчах, а Шевченко - 48 в 111 играх.

Ранее Андрей Ярмоленко вернулся в Украину.

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Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко сборная Украины по футболу
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Комментарии 5
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Богу сейчас не до футбола, а имя его пишется в Украине с большой буквы.
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+1
pali4144
Шанси дуже хороші.
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+1
nick07
а гол за збірну Уєльсу також зарахували в рейтинг? )))
В принципі було б чудово якби зміг побити рекорд, але, враховуючи функціональний стан Ярмоли, то навряд чи. 
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0
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