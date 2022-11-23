Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Одному богу известно, побью ли рекорд Шевченко»

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, мечтает ли он обойти Андрея Шевченко и стать лучшим бомбардиром истории национальной команды.

«Мечтаю только об одном – играть в футбол, получать от этого удовольствие. А как там будет – пусть так и будет. Одному богу известно. Сколько у меня сил – столько буду играть. Главное, чтобы я помогал своей команде получать результат. А побью рекорд или нет – это уже такое», – сказал Ярмоленко.

Отметим, что Ярмоленко забил 45 голов за сборную Украины в 112 матчах, а Шевченко - 48 в 111 играх.

Ранее Андрей Ярмоленко вернулся в Украину.