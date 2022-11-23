Тчуамени назвал первоочередную цель сборной Франции на ЧМ-2022
Французский хавбек – о планах
Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал матч 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 с командой Австралии, в котором действующие чемпионы мира добились крупной волевой победы со счетом 4:1.
«Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч, смогли показать свои качества. Мы продолжили улучшать нашу игру ко второму тайму. Наша главная цель – выйти в 1/8 финала. Мы выиграли первую битву, надо продолжать», – признался Тчуамени.
Французская сборная следующий матч на ЧМ-2022 проведет 26 ноября с командой Дании, которая в стартовой игре мундиаля сыграла вничью 0:0 с Тунисом.
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