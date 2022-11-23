Дайо УПАМЕКАНО: «Мы должны продолжать в том же духе»
Французский защитник – о победной игре с Австралией
Защитник сборной Франции Дайо Упамекано поделился эмоциями от матча 1-го чемпионата мира 2022 с командой Австралии (4:1).
«Я очень доволен. Я ждал большой игры. Очень рад своей первой победе с командой на чемпионате мира. Мы должны продолжать в том же духе. Сейчас отдохнем, чтобы быть готовыми к бою с Данией», – рассказал Упамекано.
Сборная Франции свой очередной матч ЧМ-2022 проведет 26 ноября с командой Дании, а Австралия в тот же день встретятся со сборной Туниса.
Матеріал підготовлено за підтримки Parimatch Ukraine.
Заряджай на чемпіонат світу разом з Parimatch!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua представляет квартет во главе с действующими чемпионами мира
В Ужгороде состоится перенесенный матч 1-го тура украинской Премьер-лиги