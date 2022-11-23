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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 23 ноября 2022, 10:42
103
0

Дайо УПАМЕКАНО: «Мы должны продолжать в том же духе»

Французский защитник – о победной игре с Австралией

23 ноября 2022, 10:20 | Обновлено 23 ноября 2022, 10:42
103
0
Дайо УПАМЕКАНО: «Мы должны продолжать в том же духе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дайо Упамекано

Защитник сборной Франции Дайо Упамекано поделился эмоциями от матча 1-го чемпионата мира 2022 с командой Австралии (4:1).

«Я очень доволен. Я ждал большой игры. Очень рад своей первой победе с командой на чемпионате мира. Мы должны продолжать в том же духе. Сейчас отдохнем, чтобы быть готовыми к бою с Данией», – рассказал Упамекано.

Сборная Франции свой очередной матч ЧМ-2022 проведет 26 ноября с командой Дании, а Австралия в тот же день встретятся со сборной Туниса.

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Источник L'Equipe
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