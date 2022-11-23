Чемпионат мира23 ноября 2022, 03:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 04:14
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября
Важные события во всех видах спорта
23 ноября 2022, 03:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 04:14
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В среду, 23 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
12:00 Марокко – Хорватия
13:00 Днепр-1 – Александрия
14:00 Шахтер Донецк – Ворскла
15:00 Германия – Япония
18:00 Испания – Коста-Рика
21:00 Бельгия – Канада
ТЕННИС
11:00 Йелле Селс – Виталий Сачко
11:30 Тилвит Ди Гиролами – Дарья Снигур
17:00 Хорватия – Испания
БАСКЕТБОЛ
19:30 Калев – Будивельник
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