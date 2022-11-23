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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 03:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 04:14
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября

Важные события во всех видах спорта

23 ноября 2022, 03:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 04:14
21
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября
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В среду, 23 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Марокко – Хорватия

3.60 – 3.22 – 2.22

13:00 Днепр-1 – Александрия

1.65 – 4.10 – 4.98

14:00 Шахтер Донецк – Ворскла

1.36 – 4.70 – 9.70

15:00 Германия – Япония

1.45 – 4.80 – 7.60

18:00 Испания – Коста-Рика

1.17 – 7.60 – 19.00

21:00 Бельгия – Канада

1.54 – 4.50 – 5.95

ТЕННИС

11:00 Йелле Селс – Виталий Сачко

1.43 – 2.77

11:30 Тилвит Ди Гиролами – Дарья Снигур

12.50 – 1.01

17:00 Хорватия – Испания

1.44 – 2.73

БАСКЕТБОЛ

19:30 Калев – Будивельник

1.72 – 2.09

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Источник Sport.ua
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