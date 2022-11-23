Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады

В израильском Иерусалиме продолжается командный чемпионат мира 2022 по шахматам.

22 ноября в последнем 5-м туре группы сборная Украины сыграла вничью с командой Нидерландов (2:2). Проиграл свою партию на первой доске 53-летний Василий Иванчук, но выиграл на 2-й доске Кирилл Шевченко. Остальные две партии матча завершились вничью (Виталий Бернадский и Михаил Алексеенко).

Сборная Украины в групповом раунде заняла 4-е место, уступив в дележе по дополнительным показателям (малым очкам) Франции и Испании. Первое место в группе занял Китай.

Таким образом, 23 ноября в 1/4 финала Украина сыграет против Узбекистана, победителя шахматной Олимпиады 2022.

Противостояния плей-офф состоят из двух мини-матчей с контролем 45'+10''. В случае ничьей по итогам двух матчей для определения победителя будет назначен дополнительный блиц-матч с контролем 3'+2''.

Состав сборной Украины: Василий Иванчук, Кирилл Шевченко, Андрей Волокитин, Игорь Коваленко, Виталий Бернадский, Михаил Алексеенко. Капитан – Александр Сулыпа.

Командный ЧМ-2022 по шахматам

20–26 ноября, Иерусалим (Израиль)

Пары 1/4 финала

Китай – Польша

Испания – Азербайджан

Украина – Узбекистан

Франция – Индия

Группа A

1. Китай (9 очков из 10), 2. Франция (6), 3. Испания (6), Украина (6), Нидерланды (3), ЮАР (0).

Группа B

1. Узбекистан (7 очков из 10) , 2. Азербайджан (7), Индия (6), Польша (4), Израиль (4), США (2).

Группа A. 5-й тур

Группа B. 5-й тур