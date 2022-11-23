Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
Украина. Премьер лига
23 ноября 2022, 05:50 | Обновлено 23 ноября 2022, 06:18
115
0

Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады

В 5-м туре командного чемпионата мира Украина сыграла вничью с Нидерландами

23 ноября 2022, 05:50 | Обновлено 23 ноября 2022, 06:18
115
0
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
Chess.com

В израильском Иерусалиме продолжается командный чемпионат мира 2022 по шахматам.

22 ноября в последнем 5-м туре группы сборная Украины сыграла вничью с командой Нидерландов (2:2). Проиграл свою партию на первой доске 53-летний Василий Иванчук, но выиграл на 2-й доске Кирилл Шевченко. Остальные две партии матча завершились вничью (Виталий Бернадский и Михаил Алексеенко).

Сборная Украины в групповом раунде заняла 4-е место, уступив в дележе по дополнительным показателям (малым очкам) Франции и Испании. Первое место в группе занял Китай.

Таким образом, 23 ноября в 1/4 финала Украина сыграет против Узбекистана, победителя шахматной Олимпиады 2022.

Противостояния плей-офф состоят из двух мини-матчей с контролем 45'+10''. В случае ничьей по итогам двух матчей для определения победителя будет назначен дополнительный блиц-матч с контролем 3'+2''.

Состав сборной Украины: Василий Иванчук, Кирилл Шевченко, Андрей Волокитин, Игорь Коваленко, Виталий Бернадский, Михаил Алексеенко. Капитан – Александр Сулыпа.

Командный ЧМ-2022 по шахматам

20–26 ноября, Иерусалим (Израиль)

Пары 1/4 финала

  • Китай – Польша
  • Испания – Азербайджан
  • Украина – Узбекистан
  • Франция – Индия

Группа A

1. Китай (9 очков из 10), 2. Франция (6), 3. Испания (6), Украина (6), Нидерланды (3), ЮАР (0).

Группа B

1. Узбекистан (7 очков из 10) , 2. Азербайджан (7), Индия (6), Польша (4), Израиль (4), США (2).

Группа A. 5-й тур

Группа B. 5-й тур

По теме:
Несмотря на проигрыш Китаю, Украина пробилась в плей-офф ЧМ по шахматам
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
Дискриминация женщин в Катаре. Как с этим быть на чемпионате мира?
шахматы Василий Иванчук Андрей Волокитин эксклюзив чемпионат мира по шахматам Кирилл Шевченко (шахматист) Игорь Коваленко выбор редакции Александр Сулыпа Виталий Бернадский Михаил Алексеенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Футбол | 22 ноября 2022, 11:00 29
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина

Обозреватель Sport.ua уверен, что дело не только в Месси

Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Футбол | 22 ноября 2022, 16:02 23
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро
Президент Реала Перес готов заплатить за Мудрика 80 млн евро

Устроит ли эта сумма донецкий клуб?

Назван лучший игрок матча Франции с Австралией. И это не Жиру
Футбол | 23.11.2022, 04:59
Назван лучший игрок матча Франции с Австралией. И это не Жиру
Назван лучший игрок матча Франции с Австралией. И это не Жиру
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Футбол | 22.11.2022, 14:08
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Экс-игрок Манчестер Сити в шуточной форме жестко потроллил Роналду
Футбол | 23.11.2022, 00:05
Экс-игрок Манчестер Сити в шуточной форме жестко потроллил Роналду
Экс-игрок Манчестер Сити в шуточной форме жестко потроллил Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
21.11.2022, 11:53 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
22.11.2022, 19:40 15
Футбол
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
21.11.2022, 13:13 1
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
21.11.2022, 16:25
Другие виды
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
22.11.2022, 18:35 1
Биатлон
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
21.11.2022, 17:55 5
Футбол
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
21.11.2022, 01:30
Теннис
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
21.11.2022, 19:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности