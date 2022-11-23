Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
В 5-м туре командного чемпионата мира Украина сыграла вничью с Нидерландами
В израильском Иерусалиме продолжается командный чемпионат мира 2022 по шахматам.
22 ноября в последнем 5-м туре группы сборная Украины сыграла вничью с командой Нидерландов (2:2). Проиграл свою партию на первой доске 53-летний Василий Иванчук, но выиграл на 2-й доске Кирилл Шевченко. Остальные две партии матча завершились вничью (Виталий Бернадский и Михаил Алексеенко).
Сборная Украины в групповом раунде заняла 4-е место, уступив в дележе по дополнительным показателям (малым очкам) Франции и Испании. Первое место в группе занял Китай.
Таким образом, 23 ноября в 1/4 финала Украина сыграет против Узбекистана, победителя шахматной Олимпиады 2022.
Противостояния плей-офф состоят из двух мини-матчей с контролем 45'+10''. В случае ничьей по итогам двух матчей для определения победителя будет назначен дополнительный блиц-матч с контролем 3'+2''.
Состав сборной Украины: Василий Иванчук, Кирилл Шевченко, Андрей Волокитин, Игорь Коваленко, Виталий Бернадский, Михаил Алексеенко. Капитан – Александр Сулыпа.
Командный ЧМ-2022 по шахматам
20–26 ноября, Иерусалим (Израиль)
Пары 1/4 финала
- Китай – Польша
- Испания – Азербайджан
- Украина – Узбекистан
- Франция – Индия
Группа A
1. Китай (9 очков из 10), 2. Франция (6), 3. Испания (6), Украина (6), Нидерланды (3), ЮАР (0).
Группа B
1. Узбекистан (7 очков из 10) , 2. Азербайджан (7), Индия (6), Польша (4), Израиль (4), США (2).
Группа A. 5-й тур
Группа B. 5-й тур
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