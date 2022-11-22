Хосеп ГВАРДИОЛА: «Уход Зинченко? Мы не имеем права отказывать игрокам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал уход Александра Зинченко и Габриэла Жезуса минувшим летом в стан лондонского «Арсенала», а также трансфер Рахима Стерлинга в лондонский «Челси».

Испанский специалист заявил, что со всеми футболистами «Манчестер Сити» поступил как великий клуб.