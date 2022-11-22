Англия22 ноября 2022, 18:18 | Обновлено 22 ноября 2022, 18:32
1912
0
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Уход Зинченко? Мы не имеем права отказывать игрокам»
Наставник «Манчестер Сити» – о продаже Зинченко в «Арсенал»
22 ноября 2022, 18:18 | Обновлено 22 ноября 2022, 18:32
1912
0
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал уход Александра Зинченко и Габриэла Жезуса минувшим летом в стан лондонского «Арсенала», а также трансфер Рахима Стерлинга в лондонский «Челси».
Испанский специалист заявил, что со всеми футболистами «Манчестер Сити» поступил как великий клуб.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 ноября 2022, 07:00 0
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре
Футбол | 22 ноября 2022, 10:05 6
Нынешняя «верхняя планка» голеадорского рекорда держится с лета 2014 года…
Футбол | 21.11.2022, 20:20
Футбол | 22.11.2022, 17:10
Футбол | 22.11.2022, 15:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.11.2022, 20:23 4
21.11.2022, 07:21 6
21.11.2022, 01:30
21.11.2022, 18:59 6
22.11.2022, 11:00 29
22.11.2022, 14:33 2
21.11.2022, 08:40 7
21.11.2022, 11:53 2