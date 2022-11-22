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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Уход Зинченко? Мы не имеем права отказывать игрокам»
Англия
22 ноября 2022, 18:18 | Обновлено 22 ноября 2022, 18:32
1912
0

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Уход Зинченко? Мы не имеем права отказывать игрокам»

Наставник «Манчестер Сити» – о продаже Зинченко в «Арсенал»

22 ноября 2022, 18:18 | Обновлено 22 ноября 2022, 18:32
1912
0
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Уход Зинченко? Мы не имеем права отказывать игрокам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал уход Александра Зинченко и Габриэла Жезуса минувшим летом в стан лондонского «Арсенала», а также трансфер Рахима Стерлинга в лондонский «Челси».

Испанский специалист заявил, что со всеми футболистами «Манчестер Сити» поступил как великий клуб.

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Источник: Месси может перейти в Манчестер Сити в 2023 году
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Александр Зинченко Пеп Гвардиола Габриэл Жезус Рахим Стерлинг
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Источник Sport.ua
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