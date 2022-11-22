Чемпионат мира22 ноября 2022, 18:07 |
441
0
Германия – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч чемпионата мира-2022
22 ноября 2022, 18:07 |
441
0
В среду, 23 ноября сборная Германии в первом туре чемпионата мира 2022 года в Катаре сыграет с Японией. Начало матча – в 15:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На предыдущем чемпионате мира сборная Германии вылетела уже на групповом этапе, а Япония пробилась в 1/8 финала.
Германия – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 ноября 2022, 16:58 2
Стартовала борьба в группе D на ЧМ-2022
Футбол | 22 ноября 2022, 10:05 6
Нынешняя «верхняя планка» голеадорского рекорда держится с лета 2014 года…
Футбол | 22.11.2022, 15:35
Футбол | 22.11.2022, 14:08
Другие виды | 21.11.2022, 18:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.11.2022, 14:33 2
21.11.2022, 16:25
20.11.2022, 22:05 2
Футбол
21.11.2022, 08:40 7
21.11.2022, 18:23 3
20.11.2022, 19:25 53
22.11.2022, 11:00 29