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  4. Германия – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 18:07 |
441
0

Германия – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч чемпионата мира-2022

22 ноября 2022, 18:07 |
441
0
Германия – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 ноября сборная Германии в первом туре чемпионата мира 2022 года в Катаре сыграет с Японией. Начало матча – в 15:00 по Киеву.

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На предыдущем чемпионате мира сборная Германии вылетела уже на групповом этапе, а Япония пробилась в 1/8 финала.

Германия – Япония. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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