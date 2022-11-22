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Украина. Премьер лига
22 ноября 2022, 18:02 |
681
0

Известны судейские назначения на два матча УПЛ, которые сыграют в среду

«Шахтер» и «Ворсклу» рассудит Николай Балакин

22 ноября 2022, 18:02 |
681
0
Известны судейские назначения на два матча УПЛ, которые сыграют в среду

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матч 15-го тура и перенесенный поединок 1-го тура Украинской премьер лиги сезона 2022/23.

1 тур

23 ноября

13.00. «Днепр-1» - «Александрия». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр – Ярослав Козык (Мукачево).

15 тур

23 ноября

14.00. «Шахтер» – «Ворскла». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Николай Балакин (Киевская обл.). Арбитр VAR – Копиевский В. В. (Кропивницкий).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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