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Чемпионат мира
Испания
23.11.2022 18:00 - : -
Коста-Рика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 18:20 | Обновлено 22 ноября 2022, 19:21
64
0

Испания - Коста-Рика. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

Смотрите 22 ноября матч 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре

22 ноября 2022, 18:20 | Обновлено 22 ноября 2022, 19:21
64
0
Испания - Коста-Рика. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
FIFA

В среду, 23 ноября, состоится матч 1-го тура групповой стадии Чемпионата Мира 2022 в квартете E, в котором встретятся сборные Испании и Коста-Рики.

Начало – в 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча чемпионата мира 2022 онлайн можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.

Испания - Коста-Рика. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

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Источник Sport.ua
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