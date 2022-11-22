Чемпионат мира
23.11.2022 18:00 - : -
Чемпионат мира22 ноября 2022, 18:20 | Обновлено 22 ноября 2022, 19:21
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Испания - Коста-Рика. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Смотрите 22 ноября матч 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре
22 ноября 2022, 18:20 | Обновлено 22 ноября 2022, 19:21
64
0
В среду, 23 ноября, состоится матч 1-го тура групповой стадии Чемпионата Мира 2022 в квартете E, в котором встретятся сборные Испании и Коста-Рики.
Начало – в 18:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча чемпионата мира 2022 онлайн можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.
Испания - Коста-Рика. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
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