В среду, 23 ноября, состоится матч 1-го тура групповой стадии Чемпионата Мира 2022 в квартете E, в котором встретятся сборные Испании и Коста-Рики.

Начало – в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча чемпионата мира 2022 онлайн можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.

Испания - Коста-Рика. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира