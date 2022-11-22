В среду, 23 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Испании и Коста-Рики.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи - в 18:00 по Киеву.

Испания - Коста-Рика. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.