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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 18:25 | Обновлено 22 ноября 2022, 19:22
28
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Испания - Коста-Рика

Матч первого тура в группе E

22 ноября 2022, 18:25 | Обновлено 22 ноября 2022, 19:22
28
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Испания - Коста-Рика
Getty Images/Global Images Ukraine. Вратарь Навас - главная надежда Коста-Рики

В среду, 23 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Испании и Коста-Рики.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи - в 18:00 по Киеву.

Испания - Коста-Рика. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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