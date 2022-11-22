Чемпионат мира22 ноября 2022, 18:25 | Обновлено 22 ноября 2022, 19:22
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Испания - Коста-Рика
Матч первого тура в группе E
22 ноября 2022, 18:25 | Обновлено 22 ноября 2022, 19:22
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В среду, 23 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Испании и Коста-Рики.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи - в 18:00 по Киеву.
Испания - Коста-Рика. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.
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