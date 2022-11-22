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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 16:35 | Обновлено 22 ноября 2022, 16:39
1575
4

Лионель Месси повторил рекорд чемпионатов мира

Капитан аргентинцев открыл голевой счет на четвертом для себя мундиале

22 ноября 2022, 16:35 | Обновлено 22 ноября 2022, 16:39
1575
4
Лионель Месси повторил рекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси, поразив с пенальти ворота Саудовской Аравии (1:2), открыл голевой счет на четвертом для себя мундиале. Он стал пятым игроком в истории мировых первенств, забивавшим в четырех финальных турнирах. 4 раза 35-летний форвард аргентинцев отличился на ЧМ-2014, по 1 - на ЧМ-2006, ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие на четырех чемпионатах мира

Игрок

Сборная

Голы

ЧМ (голы)

Мирослав КЛОЗЕ

Германия

16

2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (2)

ПЕЛЕ

Бразилия

12

1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4)

Уве ЗЕЕЛЕР

ФРГ

9

1958 (2), 1962 (2), 1966 (2), 1970 (3)

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

7

2006 (1), 2010 (1), 2014 (1), 2018 (4)

Лионель МЕССИ

Аргентина

7

2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (1)

Матеріал підготовлено за підтримки Parimatch Ukraine.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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aleks19826
Роналду пєнку заб'є і черговий рекорд буде. Прийдеться месі через 4 роки знову пертися на п'ятий мундіаль для рекорду
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0
nick07
Роналду швидше всього обійде його цього разу, але у Мессі буде ще один чемпіонат в запасі швидше всього
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-1
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