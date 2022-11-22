Лионель Месси повторил рекорд чемпионатов мира

Лионель Месси, поразив с пенальти ворота Саудовской Аравии (1:2), открыл голевой счет на четвертом для себя мундиале. Он стал пятым игроком в истории мировых первенств, забивавшим в четырех финальных турнирах. 4 раза 35-летний форвард аргентинцев отличился на ЧМ-2014, по 1 - на ЧМ-2006, ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие на четырех чемпионатах мира

Игрок Сборная Голы ЧМ (голы) Мирослав КЛОЗЕ Германия 16 2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (2) ПЕЛЕ Бразилия 12 1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4) Уве ЗЕЕЛЕР ФРГ 9 1958 (2), 1962 (2), 1966 (2), 1970 (3) КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 7 2006 (1), 2010 (1), 2014 (1), 2018 (4) Лионель МЕССИ Аргентина 7 2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (1)

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