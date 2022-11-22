Лионель Месси повторил рекорд чемпионатов мира
Капитан аргентинцев открыл голевой счет на четвертом для себя мундиале
Лионель Месси, поразив с пенальти ворота Саудовской Аравии (1:2), открыл голевой счет на четвертом для себя мундиале. Он стал пятым игроком в истории мировых первенств, забивавшим в четырех финальных турнирах. 4 раза 35-летний форвард аргентинцев отличился на ЧМ-2014, по 1 - на ЧМ-2006, ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забивавшие на четырех чемпионатах мира
|
Игрок
|
Сборная
|
Голы
|
ЧМ (голы)
|
Мирослав КЛОЗЕ
|
Германия
|
16
|
2002 (5), 2006 (5), 2010 (4), 2014 (2)
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
12
|
1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), 1970 (4)
|
Уве ЗЕЕЛЕР
|
ФРГ
|
9
|
1958 (2), 1962 (2), 1966 (2), 1970 (3)
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
7
|
2006 (1), 2010 (1), 2014 (1), 2018 (4)
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
7
|
2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (1)
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