Ротань о подготовке к Евро: «Дверь для всех открыта, у ребят есть время»

Тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань оценил контрольные матчи против молодежных сборных Израиля и Грузии, которые завершились со счетом 1:1.

Эти матчи команда проводила экспериментальным составом в рамках подготовки к Евро-2023.

«Я считаю, что спарринг с грузинами получился достаточно информативным и полезным. Мы сыграли с хорошей командой, которая готовится к чемпионату Европы. Вообще эти два матча дали нам очень много информации как о ближайшем резерве, так и о ребятах, которые будут готовиться к Евро. Также мы просмотрели игроков, которые будут готовиться к следующему отборочному циклу. Этот сбор стал своеобразным зернышком, из которого рождается новая команда и продолжается другая.

На сегодняшний день у нас 14 дебютантов. Это очень приятно. Радует то, что за границей появляется много играющих ребят. Что касается их поездки на Евро, то для всех дверь открыта. Впереди у нас весенний сбор, а летом начинается турнир. У всех ребят есть время, чтобы показать себя, у них есть шансы попасть на чемпионат Европы.

На 27 марта есть предварительная договоренность о выездном спарринге с итальянцами. По поводу второго матча идут переговоры, где-то в районе Нового года определимся с соперником», — сказал Руслан Ротань.