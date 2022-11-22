Другие новости22 ноября 2022, 14:35 | Обновлено 22 ноября 2022, 14:43
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ВИДЕО. Права женщин в Катаре, след Ирана на ЧМ, ставим на Францию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
22 ноября 2022, 14:35 | Обновлено 22 ноября 2022, 14:43
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1. Определены составы всех команд Формулы-1 на сезон-2023
2. Катар ограничивает права женщин
3. Иран оставил свой след на ЧМ
4. Прогноз матча Франция - Австралия
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