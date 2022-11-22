Всем проблемам назло: Почему Франция станет чемпионом мира-2022

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Случаев, когда действующий чемпион мира выходил в финал на следующем Мундиале, не так и мало. Это сейчас, точнее, три последних чемпионата мира, действующий гегемон не то что титул не мог защитить – он и с группы не смог выйти. Но не так давно были иные примеры.

С 1994 по 2002-й бразильцы трижды подряд играли в финалах. А в 1986 и 1990-м вообще случился главный матч с те ми же актерами – Аргентина сыграла против Германии.

В общем, это все о том, что французов как действующего обладателя титула вряд ли должны сковывать дурные воспоминания и тенденции. Им по силам снова, как минимум, сыграть в финале. Для этого у «трехцветных» есть если и не все, то многое.

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И в первую очередь нужно говорить о балансе. О командном балансе. Накануне ЧМ-2018 было много разговоров о том, что Франция безболезненно может выставить на Мундиаль две равноценные сборные. Как минимум. Тогда выбор у Дешама был действительно покруче, нежели сейчас.

И уже с группового раунда было видно, что против той Франции не устоит никто. В итоге никто и не устоял.

А далее был Евро-2020, на который «мушкетеры» тоже ехали в статусе одного из главных фаворитов. Они по звучности фамилий были тогда еще круче, ведь к команде присоединился Бензема.

Но на чемпионате континента французы оконфузились. Как мне кажется, главная причина – переоценка собственных сил, излишняя академичность, желание сыграть на классе.

Швейцария сбила спесь с подопечных Дешама. И я более чем уверен, что на ЧМ они приехали очень и очень мотивированными.

В этот раз в силу разных причин Франция не может похвастаться неисчерпаемым кадровым потенциалом или гипотетической возможностью выставить две равноценные национальные команды. Главная причина такого сценария – травмы.

Из-за повреждений вне катарского Мундиаля оказались сразу два «столпа» средней зоны – Погба и Канте. Вне заявки оказался вечно травмированный Умтити, не так давно являющийся наряду с Вараном основным центрбеком. Мимо «кассы» – и защитник Кимпембе, не успевший залечить свою травму.

Однако главный удар, по мнению большинства специалистов и болельщиков, пришелся на атакующее звено «трехцветных»: травмированный Бензема получил новую травму, и ЧМ-2022 точно пропустит. Не сыграет в Катаре и лучший бомбардир Бундеслиги Нкунку, травмировавшийся уже в тренировочном лагере сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Однако, несмотря на столь серьезные проблемы и «пробоины», сборная Франции не стала слабее. Потому что если раньше она могла позволить себе собрать две сборные, то сейчас она собрала одну. Но очень крутую.

Отсутствие бывшего защитника «Барселоны» Умтити команда Дешама фактически не заметит. Потому что есть нынешний игрок «Барсы» Кунде, а еще есть два «баварца» – Упамекано и Люка Эрнандес. Такой защите может позавидовать абсолютно любой наставник катарского Мундиаля.

Да, Канте и Погба обязательно поехали бы на Мундиаль, если бы были здоровыми. В данном случае нужно быть объективным: Поль и Н'Ґоло заметно прибавили бы французской сборной мощи и вариативности.

Однако даже в этом случае у Дешама есть и выбор, и достойная замена. Речь, прежде всего, о Тчуамени. Молодой опорник «Реала» прогрессирует на глазах, и сейчас его уже можно назвать одним из лучших в мировом футболе на своей позиции. Главное теперь, чтобы Дешам нашел подходящего по «профилю» коллегу для Орельена. Таковым лично я вижу Рабьо.

Атакующие «опции» сборной Франции сейчас выглядят тоже достаточно солидно. Даже без Бензема и Нкунку. Дело в том, что явно прибавил в игре Дембеле, который не был основным в сборной на ЧМ-2018. Прибавил и Коман, который точно даст Дешаму возможности для большей вариативности. И даже той факт, что Мбаппе стал на четыре года старше по сравнению с минувшим Мундиалем, явно плюс и самому Килиану, и его сборной, потому как он стал сейчас более «цельным», более солидным. И менее «эгоистичным».

И как бы это не звучало парадоксально, но потеря Бензема в контексте Мбаппе – плюс, ведь теперь Дешаму не придется делить одну корону на двоих, не нужно будет тащить на двоих одно одеяло: молодой форвард «ПСЖ» теперь точно будет играть роль первой скрипки. И если он справится с этой ролью, может стать и лучшим бомбардиром чемпионата, и лучшим его игроком.

Кроме того, в качестве джокера у Дешама появился Коло-Муани, вызванный вместо травмированного Нкунку. Мне кажется, этот форвард, являющийся на данный момент лучшим ассистентом Бундеслиги, способен по-настоящему зажечь на ЧМ-2022.

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С другой стороны, сбрасывать со счетов не нужно и «мастодонтов» – Жиру и Гризманна. У каждого из них будет личная особая мотивация на этом чемпионате. Кроме того, что грядущее мировое первенство может стать для каждого из них последним, им и помимо этого есть, к чему стремиться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризман и Оливье Жиру

Оливье наверняка захочет стать лучшим бомбардиром сборной Франции всех времен. Антуан наверняка горит желанием «перезапустить» свою карьеру, ибо в последнее время она у него (на клубном уровне) не очень.

В общем, если эти двое не «перегорят», то в итоге Франция получит очень гремучую смесь в атаке.

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Ну и отдельная тема – персона главного тренера. За несколько дней до старта турнира в Катаре, появилась информация о том, что президент французской футбольной ассоциации Ле Гре оставит Дидье Дешама у руля сборной в том случае, если команда выйдет в полуфинал (контракт тренера с федерацией истекает в конце сего года). Но если, по словам чиновника, французы не выйдут из группы, то «мяч будет находиться на моей половине поля».

Скорее всего, этот пассаж Ле Гре не случаен. В последнее время участились разговоры о том, что при любом раскладе новым главным тренером «трехцветных» после ЧМ-2022 станет Зидан. Если Франция выступит неудачно в Катаре, то наверняка так и будет: Дидье сменит его партнер по «золотой» сборной Зизу.

Но если французам удастся снова выступить успешно, Дешам останется. Если, конечно же, сам того пожелает.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

В общем, так или иначе, но нынешний рулевой французских «мушкетеров» кровно заинтересован в том, чтобы круто выступить в Катаре: либо для того, чтобы остаться на своей должности, или же для того, чтобы красиво уйти.

Опыт, авторитет и квалификация позволяют Дешаму снова рассчитывать на чемпионскую корону. Тем более, что, ко всему прочему, под его рукой – очень качественная и очень мотивированная команда: и в целом, и индивидуально.

Поэтому, если больше не случится неприятных форс-мажоров, сборная Франции сможет дважды войти в одну реку.

Эксперты Parimatch Ukraine считают Францию одним из главных претендентов на золото в Катаре. В списке потенциальных победителей парни Дешама идут третьими сразу после Бразилии и Аргентины. На то, что французы смогут защитить титул, выставлен коэффициент – 7.50.

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