Лионель Месси открыл пятый для себя чемпионат мира
35-летний аргентинец провел 20-й матч в финальных турнирах ЧМ
Лионель Месси стал четвертым игроком после немца Лотара Маттеуса и мексиканцев Антонио Карбахаля и Рафаэля Маркеса, выступавшим на пяти чемпионатах мира. Причем матч против Саудовской Аравии стал 20-м для 35-летнего капитана аргентинцев в финальных турнирах. 7 встреч он отыграл в 2014 году в Бразилии, 5 – в 2010-м в ЮАР, 4 – в 2018-м в россии, 3 – в 2006-м в Корее и Японии, 1 – в 2022-м в Катаре.
К слову, компанию этому квартету «старожилов» уже сегодня может составить мексиканец Антонио Гуардадо, а через два дня – португалец Криштиану Роналду.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, выступавшие на пяти чемпионатах мира
|
Игрок
|
Сборная
|
Матчи
|
ЧМ (матчи)
|
Лотар МАТТЕУС
|
ФРГ/Германия
|
25
|
1982 (2), 1986 (7), 1990 (7), 1994 (5),-1998 (4)
|
Лионель МЕССИ
|
Аргентина
|
20
|
2006 (3), 2010 (5), 2014 (7), 2018 (4), 2022 (1)
|
Рафаэль МАРКЕС
|
Мексика
|
17
|
2002 (4), 2006 (4), 2010 (4), 2014 (4), 2018 (1)
|
Антонио КАРБАХАЛЬ
|
Мексика
|
11
|
1950 (3), 1954 (1), 1958 (3), 1962 (3), 1966 (1)
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