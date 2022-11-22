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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 12:19 | Обновлено 22 ноября 2022, 12:58
377
1

Лионель Месси открыл пятый для себя чемпионат мира

35-летний аргентинец провел 20-й матч в финальных турнирах ЧМ

22 ноября 2022, 12:19 | Обновлено 22 ноября 2022, 12:58
377
1
Лионель Месси открыл пятый для себя чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси стал четвертым игроком после немца Лотара Маттеуса и мексиканцев Антонио Карбахаля и Рафаэля Маркеса, выступавшим на пяти чемпионатах мира. Причем матч против Саудовской Аравии стал 20-м для 35-летнего капитана аргентинцев в финальных турнирах. 7 встреч он отыграл в 2014 году в Бразилии, 5 – в 2010-м в ЮАР, 4 – в 2018-м в россии, 3 – в 2006-м в Корее и Японии, 1 – в 2022-м в Катаре.

К слову, компанию этому квартету «старожилов» уже сегодня может составить мексиканец Антонио Гуардадо, а через два дня – португалец Криштиану Роналду.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, выступавшие на пяти чемпионатах мира

Игрок

Сборная

Матчи

ЧМ (матчи)

Лотар МАТТЕУС

ФРГ/Германия

25

1982 (2), 1986 (7), 1990 (7), 1994 (5),-1998 (4)

Лионель МЕССИ

Аргентина

20

2006 (3), 2010 (5), 2014 (7), 2018 (4), 2022 (1)

Рафаэль МАРКЕС

Мексика

17

2002 (4), 2006 (4), 2010 (4), 2014 (4), 2018 (1)

Антонио КАРБАХАЛЬ

Мексика

11

1950 (3), 1954 (1), 1958 (3), 1962 (3), 1966 (1)

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Источник Sport.ua
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Ostrov Khortitsa
то какая конкуренция сейчас у аргентинцев в атаке - спокойно можно увидеть Лео и на следующем ЧМ
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