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Украина. Премьер лига
22 ноября 2022, 12:50 |
562
0

Спортдиректор Днепра-1: «Довбик играет, забивает. Пусть радует наших фанов»

Евгений Красников не хочет комментировать ситуацию

22 ноября 2022, 12:50 |
562
0
Спортдиректор Днепра-1: «Довбик играет, забивает. Пусть радует наших фанов»
ФК Днепр-1

Спортивный директор Днепра-1 Евгений Красников не готов комментировать ситуацию вокруг форварда Артема Довбика. Ранее сообщалось, что клуб хочет переоформить контракт, но игрок отказался и ждет возможности уйти в другую команду.

«Довбик — игрок «Днепра-1», и больше никаких комментариев я давать не хочу. Он играет, забивает. Пусть радует болельщиков «Днепра» и всей Украины».

«Конечно, он сейчас номер один форвард украинский, это видно. Не хотелось бы терять такого форварда, а хотелось бы усилиться даже», — сказал Красников.

В нынешнем сезоне Артем забил 10 голов в УПЛ и 5 мячей в Лиге конференций.

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Днепр-1 Артем Довбик Евгений Красников чемпионат Украины по футболу
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Источник FootballHub
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