Спортдиректор Днепра-1: «Довбик играет, забивает. Пусть радует наших фанов»

Спортивный директор Днепра-1 Евгений Красников не готов комментировать ситуацию вокруг форварда Артема Довбика. Ранее сообщалось, что клуб хочет переоформить контракт, но игрок отказался и ждет возможности уйти в другую команду.

«Довбик — игрок «Днепра-1», и больше никаких комментариев я давать не хочу. Он играет, забивает. Пусть радует болельщиков «Днепра» и всей Украины».

«Конечно, он сейчас номер один форвард украинский, это видно. Не хотелось бы терять такого форварда, а хотелось бы усилиться даже», — сказал Красников.

В нынешнем сезоне Артем забил 10 голов в УПЛ и 5 мячей в Лиге конференций.