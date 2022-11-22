Спортдиректор Днепра-1: «Довбик играет, забивает. Пусть радует наших фанов»
Евгений Красников не хочет комментировать ситуацию
Спортивный директор Днепра-1 Евгений Красников не готов комментировать ситуацию вокруг форварда Артема Довбика. Ранее сообщалось, что клуб хочет переоформить контракт, но игрок отказался и ждет возможности уйти в другую команду.
«Довбик — игрок «Днепра-1», и больше никаких комментариев я давать не хочу. Он играет, забивает. Пусть радует болельщиков «Днепра» и всей Украины».
«Конечно, он сейчас номер один форвард украинский, это видно. Не хотелось бы терять такого форварда, а хотелось бы усилиться даже», — сказал Красников.
В нынешнем сезоне Артем забил 10 голов в УПЛ и 5 мячей в Лиге конференций.
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