Динамо зимой планирует провести четыре сбора

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» зимой не будет проводить один или два длительных сбора. Наставник Мирча Луческу хочет организовать четыре коротких сбора, чтобы игроки не надоели друг другу и имели возможность дольше побыть с семьями.

Особенно это важно для команды, которая всю первую часть сезона провела в переездах и перелетах.

Луческу планирует использовать и просмотреть многих молодых игроков из юношеской команды.

Первую часть чемпионата команда провела не слишком удачно: «Динамо» вылетело из еврокубков, а в УПЛ пока занимает 4-е место.