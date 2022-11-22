Чемпионат мира22 ноября 2022, 11:55 | Обновлено 22 ноября 2022, 12:58
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Сане не поможет Германии в матче против Японии
Вингер продолжает восстановление после травмы колена
22 ноября 2022, 11:55 | Обновлено 22 ноября 2022, 12:58
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Вингер «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане пропустит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 против команды Японии.
26-летний футболист восстанавливается после травмы колена, сообщает пресс-служба немецкой сборной.
В текущем сезоне Сане провел за «Баварию» 19 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.
Матч Германия – Япония состоится в среду, 23 ноября. Начало в 15:00 по Киеву.
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