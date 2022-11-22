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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 11:55 | Обновлено 22 ноября 2022, 12:58
221
0

Сане не поможет Германии в матче против Японии

Вингер продолжает восстановление после травмы колена

22 ноября 2022, 11:55 | Обновлено 22 ноября 2022, 12:58
221
0
Сане не поможет Германии в матче против Японии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане (слева)

Вингер «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане пропустит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 против команды Японии.

26-летний футболист восстанавливается после травмы колена, сообщает пресс-служба немецкой сборной.

В текущем сезоне Сане провел за «Баварию» 19 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Матч Германия – Япония состоится в среду, 23 ноября. Начало в 15:00 по Киеву.

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Источник Немецкий футбольный союз
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