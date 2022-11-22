Цифры и факты. Важнейшие события 14-го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные события тура в статистическом разрезе
«Днепр-1» впервые берет верх над «Шахтером», которому уступил во всех 5 предыдущих встречах.
Сине-бело-голубые одерживают 10-ю волевую победу в элитном дивизионе.
Подопечные Александра Кучера, которые отпраздновали 3-ю кряду викторию в родных стенах (мячи 6-2), продлевают две свои рекордные беспроигрышные серии: общую - до 19 матчей (+17=2), а домашнюю - до 11 (+10=1).
Днепряне не уходят с поля без гола в общем 19 игр подряд, обновляя клубное достижение, а дома - 11.
Артем Довбик забивает 50-й мяч в украинской карьере (ЧУ - 35, КУ - 4, ЕК - 5, СУ - 6).
30-й раз поражает ворота соперников в УПЛ в рядах «Днепра-1» Артем Довбик, 10-й - Александр Пихаленок.
Александр Пихаленок на 201-й минуте забивает первый домашний гол сине-бело-голубых оранжево-черным.
«Шахтер» терпит первое поражение в УПЛ под руководством Игора Йовичевича.
Дончане прерывают 7-матчевую победную серию на чужих полях, а также две беспроигрышные: общую - из 26 игр (+21=5) и гостевую - из 12 (+10=2). Последний раз горняки испытали горечь поражения 7 августа 2021 года - 1:2 дома с «Александрией», а на выезде - 25 апреля 2021-го - 0:2 с той же «Александрией».
Голевая серия оранжево-черных достигает 11 матчей.
Мяч, забитый Артемом Довбиком, оказывается 400-м, пропущенным «Шахтером» в гостях.
«Динамо» побеждает «Верес» в общем 5-й раз подряд (мячи 13-1), а в гостях - 3-й (мячи 8-1).
Киевляне празднуют 3-ю викторию кряду на чужих полях (мячи 6-1).
Бело-синие продлевают две свои гостевые серии: голевую - до 15 игр, а безничейную - до 12 (+10-2).
100-й мяч в карьере забивает Виктор Цыганков (ЧУ - 76, КУ - 4, ЕК - 13, СУ - 7).
УПЛ
350-й матч на клубном уровне проводит Сергей Сидорчук (ЧУ - 232, КУ - 32, СК - 7, ЕК - 79), в том числе 80-й в УПЛ в качестве капитана.
«Верес» пропускает в общем 10 игр кряду, повторяя личный антирекорд 29-летней давности, а дома - 7, устанавливая новый клубный «рекорд».
«Заря» впервые наносит разгром «Александрии».
Луганчане продлевают домашнюю беспроигрышную серию до 12 матчей (+10=2), а голевую в родных стенах - до 13.
Мяч, забитый Денисом Антюхом, оказывается 50-м, пропущенным Олегом Билыком в УПЛ.
«Александрия» терпит 70-е поражение в гостях, в том числе 15-е - с крупным счетом.
Сергей Рыбалка становится автором 20-го гола черно-желто-зеленых в баталиях с черно-бело-красными.
30-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту проводит Юрий Гура (+14=7-9, 41-34).
«Минай» прерывает две свои «рекордные» домашние серии: без побед - из 13 игр (=7-6) и с пропущенными голами - из 9. Последнюю викторию в родных стенах закарпатцы отпраздновали 31 июля 2021 года - 1:0 с «Александрией», а оставались «сухими» - 17 октября 2021-го - 0:0 с «Десной».
«Металлист» проводит 100-й безголевой матч в гостях.
Подопечные Олега Ратия обходятся без забитых мячей на чужих полях 286 минут кряду.
90-й матч в УПЛ на посту главного тренера проводит Виктор Скрипник (+48=18-24, 147-87).
В ворота «Ворсклы» назначается рекордный 134-й пенальти.
УПЛ
Руслан Степанюк становится автором 10-го гола полтавчан в поединках с ковалевцами.
«Колос» реализовывает 6-й пенальти подряд.
«Металлист 1925», одержавший 10-ю победу в элитном дивизионе, прерывают свою «рекордную» 8-матчевую гостевую безвыигрышную серию (=3-5). Последний раз харьковчане праздновали викторию на чужих полях 16 октября 2021 года - 2:1 с «Мариуполем».
Подопечные Эдмара устанавливают личное достижение, не пропуская в гостях 237 минут кряду.
30-й мяч в карьере забивает Андрей Борячук (ЧУ - 25, КУ - 5).
«Кривбасс» проводит 100-й безголевой матч в родных стенах.
Мяч, забитый Андреем Борячуком, становится 300-м, пропущенным криворожцами на своем поле, а автогол Романа Дебелко - 100-м, пропущенным в УПЛ Богданом Сарнавским.
«Ингулец» одерживает 10-ю победу в украинских чемпионатах.
Желто-красные обновляют личный рекорд, продлив домашнюю безничейную серию до 9 игр (+3-6).
«Львов» повторяет клубный антирекорд, потерпев 4-е кряду поражение в гостях (мячи 0-6).
Безголевая серия «горожан» на чужих полях достигает 385 минут.
50-й матч в чемпионатах Украины проводят Валерий Кучеров («Верес») и Денис Устименко («Кривбасс»), 1-й - Ярослав Кисиль («Заря») и Дмитрий Шамич («Металлист»).
В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Сергей Симинин («Львов»).
35-й мяч в УПЛ забивает Артем Довбик, 25-й - Андрей Борячук, 15-й - Александр Пихаленок, 10-й - Вадим Милько, 5-й - Олег Вишневский.
В 4-й команде элиты открывает голевой счет Богдан Бутко («Заря»).
1-й дубль в украинских чемпионатах делает Богдан Бутко (в 169-м матче).
3-й пенальти из 4-х реализовывает Вадим Милько.
Александр Пихаленок забивает 250-й мяч сезона-2022/23, а Максим Марусич становится автором 40-го гола джокеров в этом чемпионате.
2-ю красную карточку в карьере зарабатывает Максим Грысьо.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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