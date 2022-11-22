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  4. Цифры и факты. Важнейшие события 14-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
22 ноября 2022, 11:07 |
155
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Цифры и факты. Важнейшие события 14-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные события тура в статистическом разрезе

22 ноября 2022, 11:07 |
155
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Цифры и факты. Важнейшие события 14-го тура УПЛ
УПЛ

«Днепр-1» впервые берет верх над «Шахтером», которому уступил во всех 5 предыдущих встречах.

Сине-бело-голубые одерживают 10-ю волевую победу в элитном дивизионе.

Подопечные Александра Кучера, которые отпраздновали 3-ю кряду викторию в родных стенах (мячи 6-2), продлевают две свои рекордные беспроигрышные серии: общую - до 19 матчей (+17=2), а домашнюю - до 11 (+10=1).

Днепряне не уходят с поля без гола в общем 19 игр подряд, обновляя клубное достижение, а дома - 11.

Артем Довбик забивает 50-й мяч в украинской карьере (ЧУ - 35, КУ - 4, ЕК - 5, СУ - 6).

30-й раз поражает ворота соперников в УПЛ в рядах «Днепра-1» Артем Довбик, 10-й - Александр Пихаленок.

Александр Пихаленок на 201-й минуте забивает первый домашний гол сине-бело-голубых оранжево-черным.

«Шахтер» терпит первое поражение в УПЛ под руководством Игора Йовичевича.

Дончане прерывают 7-матчевую победную серию на чужих полях, а также две беспроигрышные: общую - из 26 игр (+21=5) и гостевую - из 12 (+10=2). Последний раз горняки испытали горечь поражения 7 августа 2021 года - 1:2 дома с «Александрией», а на выезде - 25 апреля 2021-го - 0:2 с той же «Александрией».

Голевая серия оранжево-черных достигает 11 матчей.

Мяч, забитый Артемом Довбиком, оказывается 400-м, пропущенным «Шахтером» в гостях.

«Динамо» побеждает «Верес» в общем 5-й раз подряд (мячи 13-1), а в гостях - 3-й (мячи 8-1).

Киевляне празднуют 3-ю викторию кряду на чужих полях (мячи 6-1).

Бело-синие продлевают две свои гостевые серии: голевую - до 15 игр, а безничейную - до 12 (+10-2).

100-й мяч в карьере забивает Виктор Цыганков (ЧУ - 76, КУ - 4, ЕК - 13, СУ - 7).


УПЛ

350-й матч на клубном уровне проводит Сергей Сидорчук (ЧУ - 232, КУ - 32, СК - 7, ЕК - 79), в том числе 80-й в УПЛ в качестве капитана.

«Верес» пропускает в общем 10 игр кряду, повторяя личный антирекорд 29-летней давности, а дома - 7, устанавливая новый клубный «рекорд».

«Заря» впервые наносит разгром «Александрии».

Луганчане продлевают домашнюю беспроигрышную серию до 12 матчей (+10=2), а голевую в родных стенах - до 13.

Мяч, забитый Денисом Антюхом, оказывается 50-м, пропущенным Олегом Билыком в УПЛ.

«Александрия» терпит 70-е поражение в гостях, в том числе 15-е - с крупным счетом.

Сергей Рыбалка становится автором 20-го гола черно-желто-зеленых в баталиях с черно-бело-красными.

30-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту проводит Юрий Гура (+14=7-9, 41-34).

«Минай» прерывает две свои «рекордные» домашние серии: без побед - из 13 игр (=7-6) и с пропущенными голами - из 9. Последнюю викторию в родных стенах закарпатцы отпраздновали 31 июля 2021 года - 1:0 с «Александрией», а оставались «сухими» - 17 октября 2021-го - 0:0 с «Десной».

«Металлист» проводит 100-й безголевой матч в гостях.

Подопечные Олега Ратия обходятся без забитых мячей на чужих полях 286 минут кряду.

90-й матч в УПЛ на посту главного тренера проводит Виктор Скрипник (+48=18-24, 147-87).

В ворота «Ворсклы» назначается рекордный 134-й пенальти.


УПЛ

Руслан Степанюк становится автором 10-го гола полтавчан в поединках с ковалевцами.

«Колос» реализовывает 6-й пенальти подряд.

«Металлист 1925», одержавший 10-ю победу в элитном дивизионе, прерывают свою «рекордную» 8-матчевую гостевую безвыигрышную серию (=3-5). Последний раз харьковчане праздновали викторию на чужих полях 16 октября 2021 года - 2:1 с «Мариуполем».

Подопечные Эдмара устанавливают личное достижение, не пропуская в гостях 237 минут кряду.

30-й мяч в карьере забивает Андрей Борячук (ЧУ - 25, КУ - 5).

«Кривбасс» проводит 100-й безголевой матч в родных стенах.

Мяч, забитый Андреем Борячуком, становится 300-м, пропущенным криворожцами на своем поле, а автогол Романа Дебелко - 100-м, пропущенным в УПЛ Богданом Сарнавским.

«Ингулец» одерживает 10-ю победу в украинских чемпионатах.

Желто-красные обновляют личный рекорд, продлив домашнюю безничейную серию до 9 игр (+3-6).

«Львов» повторяет клубный антирекорд, потерпев 4-е кряду поражение в гостях (мячи 0-6).

Безголевая серия «горожан» на чужих полях достигает 385 минут.

50-й матч в чемпионатах Украины проводят Валерий Кучеров («Верес») и Денис Устименко («Кривбасс»), 1-й - Ярослав Кисиль («Заря») и Дмитрий Шамич («Металлист»).

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Сергей Симинин («Львов»).

35-й мяч в УПЛ забивает Артем Довбик, 25-й - Андрей Борячук, 15-й - Александр Пихаленок, 10-й - Вадим Милько, 5-й - Олег Вишневский.

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Богдан Бутко («Заря»).

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Богдан Бутко (в 169-м матче).

3-й пенальти из 4-х реализовывает Вадим Милько.

Александр Пихаленок забивает 250-й мяч сезона-2022/23, а Максим Марусич становится автором 40-го гола джокеров в этом чемпионате.

2-ю красную карточку в карьере зарабатывает Максим Грысьо.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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Александр Чернов
Когда забрали бразильцев у шахтера так сразу стало ясно что он никакой .Если вначале ещё по старинке побаивались то сейчас все будут драть
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