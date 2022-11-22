Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 06:15 | Обновлено 22 ноября 2022, 06:31
200
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября

Важные события во всех видах спорта

22 ноября 2022, 06:15 | Обновлено 22 ноября 2022, 06:31
200
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
Twitter. Лионель Месси

Во вторник, 22 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Аргентина – Саудовская Аравия

1.13 – 9.00 – 26.00

15:00 Дания – Тунис

1.62 – 3.84 – 6.20

18:00 Мексика – Польша

2.61 – 3.09 – 3.13

21:00 Франция – Австралия

1.26 – 6.05 – 12.50

ТЕННИС

11:00 Риккардо Бонадио – Алексей Крутых

1.86 – 1.86

12:30 Алибек Качмазов – Илья Марченко

2.10 – 1.69

17:00 Австралия – Нидерланды

1.74 – 2.04

18:30 Эмма Наварро – Катерина Байндл

2.18 – 1.66

БАСКЕТБОЛ

21:00 Цедевита – Прометей

1.66 – 2.18

ГАНДБОЛ

21:45 Ирун – Мотор

1.10 – 16.00 – 9.60

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября
прогнозы букмекеров главные матчи дня Ставка от Фанспорт FanSport
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Третий гол в двух матчах. Цыганков открыл счет в игре против Вереса
Футбол | 21 ноября 2022, 14:48 1
ВИДЕО. Третий гол в двух матчах. Цыганков открыл счет в игре против Вереса
ВИДЕО. Третий гол в двух матчах. Цыганков открыл счет в игре против Вереса

Лидер «Динамо» продолжает демонстрировать бомбардирские качества

ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
Бокс | 21 ноября 2022, 11:53 2
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду

Екатерина Усик поделилась с подписчиками пикантной фотосессией

ВИДЕО. Бэйл сравнял счет в матче с США
Футбол | 21.11.2022, 22:55
ВИДЕО. Бэйл сравнял счет в матче с США
ВИДЕО. Бэйл сравнял счет в матче с США
В Катаре заявили о первом изъятии наркотиков во время ЧМ-2022
Футбол | 22.11.2022, 02:14
В Катаре заявили о первом изъятии наркотиков во время ЧМ-2022
В Катаре заявили о первом изъятии наркотиков во время ЧМ-2022
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.11.2022, 17:55
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
20.11.2022, 15:10 14
Футбол
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
ФОТО. Сексуальная испанская теннисистка опубликовала откровенные фотографии
20.11.2022, 02:10 2
Теннис
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
20.11.2022, 13:11 2
Футбол
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
21.11.2022, 07:21 6
Футбол
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
20.11.2022, 21:05 5
Другие виды
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
21.11.2022, 18:59 6
Другие виды
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
20.11.2022, 16:15 25
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
21.11.2022, 16:25
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности