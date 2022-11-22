СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября

Во вторник, 22 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Аргентина – Саудовская Аравия

1.13 – 9.00 – 26.00

15:00 Дания – Тунис

1.62 – 3.84 – 6.20

18:00 Мексика – Польша

2.61 – 3.09 – 3.13

21:00 Франция – Австралия

1.26 – 6.05 – 12.50

ТЕННИС

11:00 Риккардо Бонадио – Алексей Крутых

1.86 – 1.86

12:30 Алибек Качмазов – Илья Марченко

2.10 – 1.69

17:00 Австралия – Нидерланды

1.74 – 2.04

18:30 Эмма Наварро – Катерина Байндл

2.18 – 1.66

БАСКЕТБОЛ

21:00 Цедевита – Прометей

1.66 – 2.18

ГАНДБОЛ

21:45 Ирун – Мотор

1.10 – 16.00 – 9.60