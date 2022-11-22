Чемпионат мира22 ноября 2022, 06:15 | Обновлено 22 ноября 2022, 06:31
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
Важные события во всех видах спорта
22 ноября 2022, 06:15 | Обновлено 22 ноября 2022, 06:31
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Во вторник, 22 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
12:00 Аргентина – Саудовская Аравия
15:00 Дания – Тунис
18:00 Мексика – Польша
21:00 Франция – Австралия
ТЕННИС
11:00 Риккардо Бонадио – Алексей Крутых
12:30 Алибек Качмазов – Илья Марченко
17:00 Австралия – Нидерланды
18:30 Эмма Наварро – Катерина Байндл
БАСКЕТБОЛ
21:00 Цедевита – Прометей
ГАНДБОЛ
21:45 Ирун – Мотор
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