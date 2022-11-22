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Украина. Премьер лига
22 ноября 2022, 02:33 |
34
0

Известна новая дата проведения матча УПЛ Рух – Черноморец

Команды должны сыграть в рамках 14-го тура сезона

22 ноября 2022, 02:33 |
34
0
Известна новая дата проведения матча УПЛ Рух – Черноморец
ФК Рух Львов

Решением Дирекции Украинской Премьер-лиги матч 14-го тура сезона-2022/2023 между львовским «Рухом» и «Черноморцем» из Одессы состоится 7 декабря.

Поединок перенесен на более поздний срок по той причине, что сразу 11 футболистов «Руха» вызваны в молодежную и юношескую сборные Украины.

Львовский «Рух» в ближайшем матче УПЛ 28 ноября сыграет с «Александрией», а «Черноморец» 25 ноября померится силами с «Металлистом».

В турнирной таблице Украинской Премьер-лиги львовская команда занимает 12 место с 12 очками в активе. «Черноморец» располагается на 15 позиции, имея 9 пунктов.

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Источник Sport.ua
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