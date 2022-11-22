Известна новая дата проведения матча УПЛ Рух – Черноморец

Решением Дирекции Украинской Премьер-лиги матч 14-го тура сезона-2022/2023 между львовским «Рухом» и «Черноморцем» из Одессы состоится 7 декабря.

Поединок перенесен на более поздний срок по той причине, что сразу 11 футболистов «Руха» вызваны в молодежную и юношескую сборные Украины.

Львовский «Рух» в ближайшем матче УПЛ 28 ноября сыграет с «Александрией», а «Черноморец» 25 ноября померится силами с «Металлистом».

В турнирной таблице Украинской Премьер-лиги львовская команда занимает 12 место с 12 очками в активе. «Черноморец» располагается на 15 позиции, имея 9 пунктов.