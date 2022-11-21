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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 22:47 |
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Варан начнет матч ЧМ против Австралии в запасе

Защитник еще не восстановился после травмы

21 ноября 2022, 22:47 |
364
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Варан начнет матч ЧМ против Австралии в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Завтра, 22 ноября сборная Франции в первом туре ЧМ-2022 сыграет с Австралией. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

По информации французских СМИ, ключевой центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан начнет матч на скамейке запасных. Он еще не успел полностью восстановиться после травмы бедра, которую он получил 23 октября.

Сегодня он пропустил тактическую тренировку команды, а главный тренер сборной Франции Дидье Дешам наигрывал в центре защиты пару Дайо Упамекано – Ибраима Конате.

Французские СМИ прогнозируют такой состав команды на матч с Австралией: Льорис – Павар, Конате, Упамекано, Л. Эрнандес – Чуамени, Рабьо – У. Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру.

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Источник L'Equipe
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