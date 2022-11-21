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  4. Массимо АМБРОЗИНИ: «Шевченко был очень застенчивым мальчиком»
Италия
21 ноября 2022, 22:30 |
1353
0

Массимо АМБРОЗИНИ: «Шевченко был очень застенчивым мальчиком»

Экс-хавбек «Милана» – о легендарном украинском форварде

21 ноября 2022, 22:30 |
1353
0
Массимо АМБРОЗИНИ: «Шевченко был очень застенчивым мальчиком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимо Амброзини

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини вспомнил, каким был Андрей Шевченко, когда перешел в «Милан» из «Динамо» Киев в 1999 году:

«В отличие от Веа, он прибыл к нам на другом этапе своей жизни: Джордж был мужчиной, а Шева — очень застенчивым мальчиком, который с определенными трудностями осваивал итальянский язык.

Но у него были амбиции, необыкновенная сила духа и упорство, несмотря на молодость. В нем был огонь. Он прокладывал себе путь в «Милане», постоянно совершенствуя свои качества. Мы тогда говорили о нем, что каждый раз, когда он бьет, он забивает».

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Массимо Амброзини Милан Андрей Шевченко
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Источник Milannews24.com
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