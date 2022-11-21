Массимо АМБРОЗИНИ: «Шевченко был очень застенчивым мальчиком»

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини вспомнил, каким был Андрей Шевченко, когда перешел в «Милан» из «Динамо» Киев в 1999 году:

«В отличие от Веа, он прибыл к нам на другом этапе своей жизни: Джордж был мужчиной, а Шева — очень застенчивым мальчиком, который с определенными трудностями осваивал итальянский язык.

Но у него были амбиции, необыкновенная сила духа и упорство, несмотря на молодость. В нем был огонь. Он прокладывал себе путь в «Милане», постоянно совершенствуя свои качества. Мы тогда говорили о нем, что каждый раз, когда он бьет, он забивает».