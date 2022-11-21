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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 20:05 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:16
780
0

ВИДЕО. Жирная точка. Классен лишил Сенегал шансов на камбек

Сенегал пропустил второй гол на 90+9 минуте

21 ноября 2022, 20:05 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:16
780
0
ВИДЕО. Жирная точка. Классен лишил Сенегал шансов на камбек
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 ноября, проходит матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Сенегала и Нидерландов.

Первой гол в матче забил Коди Гакпо на 84-й минуте игры. Сенегальцы пытались вернуться в игру, но полузащитник «Аякса» Дэви Классен поставил жирную точку в матче. На 90+9 минуте встречи Классен на добивании увеличил преимущество «оранжевых».

Чемпионат мира по футболу

Группа А

Сенегал – Нидерланды – 0:2 (90+9 мин.)

Голы: Гакпо, 84, Классен, 90+9

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Источник Sport.ua
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