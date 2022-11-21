Чемпионат мира21 ноября 2022, 20:05 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:16
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ВИДЕО. Жирная точка. Классен лишил Сенегал шансов на камбек
Сенегал пропустил второй гол на 90+9 минуте
21 ноября 2022, 20:05 | Обновлено 21 ноября 2022, 20:16
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Сегодня, 21 ноября, проходит матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Сенегала и Нидерландов.
Первой гол в матче забил Коди Гакпо на 84-й минуте игры. Сенегальцы пытались вернуться в игру, но полузащитник «Аякса» Дэви Классен поставил жирную точку в матче. На 90+9 минуте встречи Классен на добивании увеличил преимущество «оранжевых».
Чемпионат мира по футболу
Группа А
Сенегал – Нидерланды – 0:2 (90+9 мин.)
Голы: Гакпо, 84, Классен, 90+9
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