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Аргентина
22.11.2022 12:00 - : -
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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 07:59 | Обновлено 22 ноября 2022, 09:46
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Аргентина - Саудовская Аравия. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

Смотрите 22 ноября матч 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре

22 ноября 2022, 07:59 | Обновлено 22 ноября 2022, 09:46
1040
0
Аргентина - Саудовская Аравия. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура групповой стадии Чемпионата Мира 2022 в квартете C, в котором встретятся сборные Аргентины и Саудовской Аравии.Начало – в 12:00 по Киеву. Арбитр: Славко Винчич. Команда Лионеля Скалони подходит к турниру в статусе одного из фаворитов, а также на невероятной серии из 36 матчей без поражений. А У Саудовской Аравии всего 2 победы в 10 последних матчах.

За Аргентину заявлены 26 футболистов

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).

Полузащитники: Родриго де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Папу Гомес («Севилья»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер»).

Нападающие: Анхель Ди Мария («Ювентус»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Анхель Корреа («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Пауло Дибала («Рома»), Лионель Месси (ПСЖ).

Кто может сыграть за Саудовскую Аравию

Вратари: Мохаммед аль-Овайс («Аль-Хиляль»), Мохаммед Аль Рубаи («Аль-Ахли»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Насср»).

Защитники: Яссер Аль-Шахрани («Аль-Хиляль»), Мохаммед Аль-Бреик («Аль-Хиляль»), Али Аль-Булаихи («Аль-Хиляль»), Сауд Абдулхамид («Аль-Хиляль»), Султан Аль-Ганам («Аль-Насср»), Абдулела Аль-Амри («Аль-Насср»), Абдулла Маду («Аль-Насср»), Хассан Тамбакти («Аль-Шабаб»).

Полузащитники: Салман Аль-Фарадж («Аль-Хиляль»), Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Абдулла Отаиф («Аль-Хиляль»), Мохаммед Канно («Аль-Хиляль»), Абдуллела Аль-Малки («Аль-Хиляль»), Нассер Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Фахад Аль-Муваллад («Аль-Шабаб»), Хаттан Бахебри («Аль-Шабаб»), Сами Аль-Наджеи («Аль-Насср»), Али Аль-Хассан («Аль-Насср»), Абдулрахман Аль-Абуд («Аль-Иттихад»), Рияд Шарахили («Абха»).

Нападающие: Фирас Аль-Бураикан («Аль-Фатех»), Салех Аль-Шехри («Аль-Хиляль»), Хаитхам Асири («Аль-Ахли»).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча чемпионата мира 2022 онлайн можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.

Аргентина - Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Аргентина - Саудовская Аравия
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Источник Sport.ua
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