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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 17:00 | Обновлено 21 ноября 2022, 17:14
217
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина - Саудовская Аравия

Матч первого тура в группе C

21 ноября 2022, 17:00 | Обновлено 21 ноября 2022, 17:14
217
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина - Саудовская Аравия
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Аргентині и Саудовской Аравии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи - в 12:00 по Киеву.

Аргентина - Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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