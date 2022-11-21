Чемпионат мира21 ноября 2022, 17:00 | Обновлено 21 ноября 2022, 17:14
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина - Саудовская Аравия
Матч первого тура в группе C
21 ноября 2022, 17:00 | Обновлено 21 ноября 2022, 17:14
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Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Аргентині и Саудовской Аравии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало встречи - в 12:00 по Киеву.
Аргентина - Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.
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