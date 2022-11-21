Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Аргентині и Саудовской Аравии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало встречи - в 12:00 по Киеву.

Аргентина - Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Игру можно посмотреть в прямом эфире на видеосервисе MEGOGO.