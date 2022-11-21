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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 17:08 | Обновлено 21 ноября 2022, 17:12
1032
0

Беллингем вошел в историю чемпионатов мира

Английский хавбек отметился голом в матче с Ираном

21 ноября 2022, 17:08 | Обновлено 21 ноября 2022, 17:12
1032
0
Беллингем вошел в историю чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал автором первого гола своей команды в ворота сборной Ирана в матче 1-го тура финальной части чемпионата мира. Он открыл счет в игре на 35-й минуте.

Таким образом, Беллингем стал первым футболистом, родившимся после начала 2000 года, который сумел отметиться голом на чемпионате мира.

Джуд Беллингем поразил ворота команды Ирана в возрасте 19 лет и 145 дней. К слову, на сегодня лишь англичанин Майкл Оуэн был моложе, когда забил первый гол на чемпионате мира (18 лет и 190 дней).

Как известно, в группе ЧМ-2022 вместе со сборными Англии и Ирана также играют команды Уэльса и США.

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Источник Opta
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