Беллингем вошел в историю чемпионатов мира

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал автором первого гола своей команды в ворота сборной Ирана в матче 1-го тура финальной части чемпионата мира. Он открыл счет в игре на 35-й минуте.

Таким образом, Беллингем стал первым футболистом, родившимся после начала 2000 года, который сумел отметиться голом на чемпионате мира.

Джуд Беллингем поразил ворота команды Ирана в возрасте 19 лет и 145 дней. К слову, на сегодня лишь англичанин Майкл Оуэн был моложе, когда забил первый гол на чемпионате мира (18 лет и 190 дней).

Как известно, в группе ЧМ-2022 вместе со сборными Англии и Ирана также играют команды Уэльса и США.