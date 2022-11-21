Источник: одну машину VAR отдали в аренду чемпионату Румынии
Виктор Вацко рассказал о ситуации с VAR
По информации журналиста Виктора Вацко, одна из трех машин VAR, которые есть в распоряжении УАФ, отдана в аренду в Румынию. Слухи об этом были и ранее, но официально не подтверждены.
Еще одна машина работает на одном матче тура УПЛ, а третья машина помогает в трансляции игр чемпионата.
«Ко мне пришло подтверждение того, что говорили ранее: одна VAR машина — в Румынии в аренде, еще одну используют для трансляции матчей чемпионата. Вот так просто».
«Почему так? Есть три машины, одну каждый тур оплачивает федерация, а остальное - пусть клубы оплачивают, если хотят. Это какой-то бред, комедия», — сказал Вацко.
Известно, что одну машину VAR оплачивает УАФ, а вторую клубам нужно заказывать за свой счет.
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