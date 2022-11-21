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Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 15:31 | Обновлено 21 ноября 2022, 15:33
1092
6

Источник: одну машину VAR отдали в аренду чемпионату Румынии

Виктор Вацко рассказал о ситуации с VAR

21 ноября 2022, 15:31 | Обновлено 21 ноября 2022, 15:33
1092
6
Источник: одну машину VAR отдали в аренду чемпионату Румынии
uaf.ua

По информации журналиста Виктора Вацко, одна из трех машин VAR, которые есть в распоряжении УАФ, отдана в аренду в Румынию. Слухи об этом были и ранее, но официально не подтверждены.

Еще одна машина работает на одном матче тура УПЛ, а третья машина помогает в трансляции игр чемпионата.

«Ко мне пришло подтверждение того, что говорили ранее: одна VAR машина — в Румынии в аренде, еще одну используют для трансляции матчей чемпионата. Вот так просто».

«Почему так? Есть три машины, одну каждый тур оплачивает федерация, а остальное - пусть клубы оплачивают, если хотят. Это какой-то бред, комедия», — сказал Вацко.

Известно, что одну машину VAR оплачивает УАФ, а вторую клубам нужно заказывать за свой счет.

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чемпионат Украины по футболу VAR Виктор Вацко
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Источник Вацко Live
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Tom
Хто дозволяв??
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+2
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Умник
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+2
Tom
павелко треба прив"язати голою дупою до стовпа
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+1
adidas77
Ганьба!  Поки біля керма федерації злодії та бандюки, нічого дивного.
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+1
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