Чемпионат мира21 ноября 2022, 14:05 | Обновлено 21 ноября 2022, 14:41
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Будет ли первая победа в этом году? Составы на матч Англия - Иран
Дружно поддерживаем англичан в матче с союзниками россии
21 ноября 2022, 14:05 | Обновлено 21 ноября 2022, 14:41
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Сегодня в 15:00 стартует матч чемпионата мира между сборными Англии и Ирана. Любопытно, что в этом году команда Гарета Саутгейта не побеждала в официальных матчах (не товарищеских).
Команда провалила Лигу наций, вылетев в Дивизион B.
Англия: Пикфорд, Шоу, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Райс, Маунт, Беллингхэм, Сака, Стерлинг, Кейн
Иран: Биранванд, Мохаррами, Хайсафи, Мохаммади, Яханбакш, Пурлиганджи, Тареми, Чесми, Карими, Хоссейни, Нуроллахи
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