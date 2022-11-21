Будет ли первая победа в этом году? Составы на матч Англия - Иран

Сегодня в 15:00 стартует матч чемпионата мира между сборными Англии и Ирана. Любопытно, что в этом году команда Гарета Саутгейта не побеждала в официальных матчах (не товарищеских).

Команда провалила Лигу наций, вылетев в Дивизион B.

Англия: Пикфорд, Шоу, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Райс, Маунт, Беллингхэм, Сака, Стерлинг, Кейн

Иран: Биранванд, Мохаррами, Хайсафи, Мохаммади, Яханбакш, Пурлиганджи, Тареми, Чесми, Карими, Хоссейни, Нуроллахи