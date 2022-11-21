Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет ли первая победа в этом году? Составы на матч Англия - Иран
Чемпионат мира
21 ноября 2022, 14:05 | Обновлено 21 ноября 2022, 14:41
477
0

Будет ли первая победа в этом году? Составы на матч Англия - Иран

Дружно поддерживаем англичан в матче с союзниками россии

21 ноября 2022, 14:05 | Обновлено 21 ноября 2022, 14:41
477
0
Будет ли первая победа в этом году? Составы на матч Англия - Иран
Sky Sports

Сегодня в 15:00 стартует матч чемпионата мира между сборными Англии и Ирана. Любопытно, что в этом году команда Гарета Саутгейта не побеждала в официальных матчах (не товарищеских).

Команда провалила Лигу наций, вылетев в Дивизион B.

Англия: Пикфорд, Шоу, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Райс, Маунт, Беллингхэм, Сака, Стерлинг, Кейн

Иран: Биранванд, Мохаррами, Хайсафи, Мохаммади, Яханбакш, Пурлиганджи, Тареми, Чесми, Карими, Хоссейни, Нуроллахи

По теме:
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Это не последний мой чемпионат мира»
ЧМ-2022. Группа E: бывшие чемпионы жаждут реабилитации
В сборной Нидерландов отказались на ЧМ-2022 от капитанской повязки One Love
ЧМ-2022 по футболу сборная Англии по футболу сборная Ирана по футболу Англия - Иран стартовые составы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил Ван Бронкхорста с поста главного тренера
Футбол | 21 ноября 2022, 12:53 0
ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил Ван Бронкхорста с поста главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Рейнджерс уволил Ван Бронкхорста с поста главного тренера

Вероятно, причиной стал провал в Лиге чемпионов

ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
Футбол | 20 ноября 2022, 19:25 43
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания

Неоднозначный случай перед матчем «Днепр-1» – «Шахтер»

СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
Футбол | 20.11.2022, 19:27
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
Другие виды | 20.11.2022, 21:05
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана
Футбол | 21.11.2022, 10:39
Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана
Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
20.11.2022, 21:47 1
Теннис
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
19.11.2022, 23:20 5
Теннис
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
20.11.2022, 16:15 25
Футбол
Экс-легионер Динамо: «23 февраля Суркис сказал, что войны не будет»
Экс-легионер Динамо: «23 февраля Суркис сказал, что войны не будет»
20.11.2022, 16:02 8
Футбол
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
20.11.2022, 15:10 14
Футбол
Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча
Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча
19.11.2022, 15:56 14
Футбол
Марина Мороз потерпела поражение в UFC от спортсменки из Бразилии
Марина Мороз потерпела поражение в UFC от спортсменки из Бразилии
19.11.2022, 22:59 3
MMA
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
21.11.2022, 01:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности