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21 ноября 2022, 13:13 | Обновлено 21 ноября 2022, 14:19
2980
1

ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне

Украинская дзюдоистка поделилась отпускным снимком

21 ноября 2022, 13:13 | Обновлено 21 ноября 2022, 14:19
2980
1
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
Instagram. Дарья Билодид

Звездная украинская дзюдоистка Дарья Билодид продолжает делиться фотографиями с отпуска в эмиратском Дубае.

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 поделилась в своем Instagram снимком, сделанным в пустыне.

На фото 22-летняя спортсменка позирует, сидя на песке. Дарья одета в оранжевую рубашку и короткие белые шорты, которые подчеркивают её длинные стройные ноги.

«Именно в самые темные моменты мы должны сосредоточиться, чтобы увидеть свет», - подписала снимок Билодид.

Ранее Билодид стала лицом украинского бренда одежды. На недавнем чемпионате мира украинка потерпела поражение в четвертьфинале.

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Дарья Билодид lifestyle
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Источник Sport.ua
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romanchik.8409
Спасибо,как всегда познавательно 
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