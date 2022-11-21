ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
Украинская дзюдоистка поделилась отпускным снимком
Звездная украинская дзюдоистка Дарья Билодид продолжает делиться фотографиями с отпуска в эмиратском Дубае.
Бронзовая призерка Олимпиады-2020 поделилась в своем Instagram снимком, сделанным в пустыне.
На фото 22-летняя спортсменка позирует, сидя на песке. Дарья одета в оранжевую рубашку и короткие белые шорты, которые подчеркивают её длинные стройные ноги.
«Именно в самые темные моменты мы должны сосредоточиться, чтобы увидеть свет», - подписала снимок Билодид.
Ранее Билодид стала лицом украинского бренда одежды. На недавнем чемпионате мира украинка потерпела поражение в четвертьфинале.
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