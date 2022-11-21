Украина. Премьер лига21 ноября 2022, 13:11 | Обновлено 21 ноября 2022, 13:16
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ВИДЕО. Гол-красавец Ингульца в матче УПЛ против Львова
Максиму Марусичу удался классный удар
21 ноября 2022, 13:11 | Обновлено 21 ноября 2022, 13:16
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В матче чемпионата Украины «Ингулец» - «Львов» хозяева в конце первого тайма вышли вперед благодаря отменному дальнему удару Максима Марусича.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча.
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