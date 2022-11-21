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Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 13:11 | Обновлено 21 ноября 2022, 13:16
2843
1

ВИДЕО. Гол-красавец Ингульца в матче УПЛ против Львова

Максиму Марусичу удался классный удар

21 ноября 2022, 13:11 | Обновлено 21 ноября 2022, 13:16
2843
1
ВИДЕО. Гол-красавец Ингульца в матче УПЛ против Львова
ФК Ингулец

В матче чемпионата Украины «Ингулец» - «Львов» хозяева в конце первого тайма вышли вперед благодаря отменному дальнему удару Максима Марусича.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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