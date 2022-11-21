Шахтер уже близко. Составы на матч Верес - Динамо
Киевляне могут отыграть еще три очка отставания
В 14:00 начнется матч чемпионата Украины между «Вересом» и «Динамо». Киевляне с 23 очками находятся на 4-м месте, а их соперник идет на 7-м месте с 17 пунктами.
Команда Мирчи Луческу в случае победы почти догонит «Шахтер», который проиграл «Днепру-1» и имеет 27 очков.
Верес: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е.Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Шарай, Гайдучик
В запасе: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасный, Сергийчук, Поворознюк, Коркодим
Динамо: Бущан, Тымчик, Попов, Забарный, Дубинчак, Шепелев, Сидорчук, Лонвейк, Буяльский, Цыганков, Ванат
В запасе: Нещерет, Вивчаренко, Бурда, Караваев, Сирота, Кравченко, Кендзера, Гармаш, Андриевский, Пэррис, Кулач, Беседин
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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