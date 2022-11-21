Шахтер уже близко. Составы на матч Верес - Динамо

В 14:00 начнется матч чемпионата Украины между «Вересом» и «Динамо». Киевляне с 23 очками находятся на 4-м месте, а их соперник идет на 7-м месте с 17 пунктами.

Команда Мирчи Луческу в случае победы почти догонит «Шахтер», который проиграл «Днепру-1» и имеет 27 очков.

Верес: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Е.Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Шарай, Гайдучик

В запасе: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасный, Сергийчук, Поворознюк, Коркодим

Динамо: Бущан, Тымчик, Попов, Забарный, Дубинчак, Шепелев, Сидорчук, Лонвейк, Буяльский, Цыганков, Ванат

В запасе: Нещерет, Вивчаренко, Бурда, Караваев, Сирота, Кравченко, Кендзера, Гармаш, Андриевский, Пэррис, Кулач, Беседин

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.