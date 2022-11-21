Дидье ДЕШАМ: «Сейчас главное – матч против Австралии»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о задаче своей команды на чемпионате мира 2022. «Трехцветные» являются действующими обладателями титула.

«У каждого участника турнира своя определенная цель. Самое главное, чтобы футболисты были четко настроены на выполнение поставленной задачи. Сейчас же для нас главное – это предстоящий матч против Австралии. Готовимся к поединку», - сказал Дешам.

Первый матч в Катаре Франция проведет 22 ноября против Австралии. Начало в 21:00 по Киеву.