Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дидье ДЕШАМ: «Сейчас главное – матч против Австралии»
Чемпионат мира
21 ноября 2022, 12:34 | Обновлено 21 ноября 2022, 12:37
122
0

Дидье ДЕШАМ: «Сейчас главное – матч против Австралии»

Наставник сборной Франции пока не ставит дальновидных планов

21 ноября 2022, 12:34 | Обновлено 21 ноября 2022, 12:37
122
0
Дидье ДЕШАМ: «Сейчас главное – матч против Австралии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о задаче своей команды на чемпионате мира 2022. «Трехцветные» являются действующими обладателями титула.

«У каждого участника турнира своя определенная цель. Самое главное, чтобы футболисты были четко настроены на выполнение поставленной задачи. Сейчас же для нас главное – это предстоящий матч против Австралии. Готовимся к поединку», - сказал Дешам.

Первый матч в Катаре Франция проведет 22 ноября против Австралии. Начало в 21:00 по Киеву.

По теме:
Садио МАНЕ: «Сенегал будет подходить к каждой игре, как к финалу»
Большинство тренеров УПЛ спрогнозировали победу Аргентины на ЧМ-2022
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы должны быть лучшей версией себя, чтобы победить Иран»
Дидье Дешам ЧМ-2022 по футболу сборная Франции по футболу сборная Австралии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 21 ноября 2022, 01:20 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
Футбол | 20 ноября 2022, 19:25 41
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания

Неоднозначный случай перед матчем «Днепр-1» – «Шахтер»

Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 20.11.2022, 16:15
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Украина U-21 – Израиль U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.11.2022, 00:36
Украина U-21 – Израиль U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча
Украина U-21 – Израиль U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
Бокс | 21.11.2022, 08:40
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
20.11.2022, 18:55 2
Война
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
19.11.2022, 18:50 4
Теннис
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
21.11.2022, 01:30
Теннис
Марина Мороз потерпела поражение в UFC от спортсменки из Бразилии
Марина Мороз потерпела поражение в UFC от спортсменки из Бразилии
19.11.2022, 22:59 3
MMA
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
20.11.2022, 21:42 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема пропустит ЧМ-2022
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема пропустит ЧМ-2022
20.11.2022, 01:10 2
Футбол
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
20.11.2022, 15:10 14
Футбол
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
20.11.2022, 19:27 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности