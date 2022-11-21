ВИДЕО. Джокович выиграл итоговый, Дешам без Бензема, ставим на Динамо

1. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР

2. Дешам не будет вызывать другого игрока на ЧМ вместо Бензема

3. Шахтер не будет проводить перенесенные матчи в этом году

4. прогноз на матч Динамо – Верес

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