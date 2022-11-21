Другие новости21 ноября 2022, 11:51 | Обновлено 21 ноября 2022, 11:53
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ВИДЕО. Джокович выиграл итоговый, Дешам без Бензема, ставим на Динамо
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
21 ноября 2022, 11:51 | Обновлено 21 ноября 2022, 11:53
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1. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
2. Дешам не будет вызывать другого игрока на ЧМ вместо Бензема
3. Шахтер не будет проводить перенесенные матчи в этом году
4. прогноз на матч Динамо – Верес
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