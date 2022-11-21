Большинство тренеров УПЛ спрогнозировали победу Аргентины на ЧМ-2022

Главные тренеры клубов УПЛ сделали прогнозы относительно победителя чемпионата мира 2022.

Больше всего голосов получила сборная Аргентины, в ее победу верят четыре специалиста: Юрий Гура («Александрия»), Юрий Вирт («Верес»), Владимир Шаран («Минай») и Олег Дулуб («Львов»).

По два голоса имеют Хорватия, Англия и Бразилия, а Испания, Нидерланды, Германия и Франции получили лишь по одному голосу.

При этом Виктор Скрипник («Ворскла») и Мирча Луческу («Динамо») прогнозов не сделали. Детальнее с распределением голосов можно ознакомиться на картинке.