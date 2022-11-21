Большинство тренеров УПЛ спрогнозировали победу Аргентины на ЧМ-2022
В Месси и компанию верят Юрий Гура, Юрий Вирт, Владимир Шаран и Олег Дулуб
Главные тренеры клубов УПЛ сделали прогнозы относительно победителя чемпионата мира 2022.
Больше всего голосов получила сборная Аргентины, в ее победу верят четыре специалиста: Юрий Гура («Александрия»), Юрий Вирт («Верес»), Владимир Шаран («Минай») и Олег Дулуб («Львов»).
По два голоса имеют Хорватия, Англия и Бразилия, а Испания, Нидерланды, Германия и Франции получили лишь по одному голосу.
При этом Виктор Скрипник («Ворскла») и Мирча Луческу («Динамо») прогнозов не сделали. Детальнее с распределением голосов можно ознакомиться на картинке.
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