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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 11:17 | Обновлено 21 ноября 2022, 11:19
222
0

Большинство тренеров УПЛ спрогнозировали победу Аргентины на ЧМ-2022

В Месси и компанию верят Юрий Гура, Юрий Вирт, Владимир Шаран и Олег Дулуб

21 ноября 2022, 11:17 | Обновлено 21 ноября 2022, 11:19
222
0
Большинство тренеров УПЛ спрогнозировали победу Аргентины на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Главные тренеры клубов УПЛ сделали прогнозы относительно победителя чемпионата мира 2022.

Больше всего голосов получила сборная Аргентины, в ее победу верят четыре специалиста: Юрий Гура («Александрия»), Юрий Вирт («Верес»), Владимир Шаран («Минай») и Олег Дулуб («Львов»).

По два голоса имеют Хорватия, Англия и Бразилия, а Испания, Нидерланды, Германия и Франции получили лишь по одному голосу.

При этом Виктор Скрипник («Ворскла») и Мирча Луческу («Динамо») прогнозов не сделали. Детальнее с распределением голосов можно ознакомиться на картинке.

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ЧМ-2022 по футболу Лионель Месси Юрий Гура Юрий Вирт Владимир Шаран Олег Дулуб сборная Аргентины по футболу
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Источник MEGOGO
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