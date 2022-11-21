ВИДЕО. Сравнялся с Федерером. Джокович взял шестой титул на АТР Finals

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович в шестой раз стал победителем Итогового турнира АТР.

В матче за титул сербский теннисист обыграл Каспера Рууда из Норвегии (7:5, 6:3).

Для Новака это уже 6-й трофей на Итоговом турнире АТР. Ранее он побеждал на этих соревнованиях в 2008 году и с 2012 по 2015 годы.

Столько же титулом имеет и швейцарец Роджер Федерер. Это абсолютный рекорд.