ATP21 ноября 2022, 07:48 |
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ВИДЕО. Сравнялся с Федерером. Джокович взял шестой титул на АТР Finals
Новак доказал, что его еще рано списывать со счетов
21 ноября 2022, 07:48 |
287
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Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович в шестой раз стал победителем Итогового турнира АТР.
В матче за титул сербский теннисист обыграл Каспера Рууда из Норвегии (7:5, 6:3).
Для Новака это уже 6-й трофей на Итоговом турнире АТР. Ранее он побеждал на этих соревнованиях в 2008 году и с 2012 по 2015 годы.
Столько же титулом имеет и швейцарец Роджер Федерер. Это абсолютный рекорд.
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