Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Сравнялся с Федерером. Джокович взял шестой титул на АТР Finals
ATP
21 ноября 2022, 07:48 |
287
0

ВИДЕО. Сравнялся с Федерером. Джокович взял шестой титул на АТР Finals

Новак доказал, что его еще рано списывать со счетов

21 ноября 2022, 07:48 |
287
0
ВИДЕО. Сравнялся с Федерером. Джокович взял шестой титул на АТР Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович в шестой раз стал победителем Итогового турнира АТР.

В матче за титул сербский теннисист обыграл Каспера Рууда из Норвегии (7:5, 6:3).

Для Новака это уже 6-й трофей на Итоговом турнире АТР. Ранее он побеждал на этих соревнованиях в 2008 году и с 2012 по 2015 годы.

Столько же титулом имеет и швейцарец Роджер Федерер. Это абсолютный рекорд.

По теме:
Рейтинг ATP. Джокович закончил год пятым, Рууд – в первой тройке
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
Новак Джокович – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Итоговый турнир ATP Каспер Рууд Новак Джокович
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Взяли трофей со второй попытки. Рам и Солсбери – чемпионы Итогового турнира
Теннис | 20 ноября 2022, 18:41 0
Взяли трофей со второй попытки. Рам и Солсбери – чемпионы Итогового турнира
Взяли трофей со второй попытки. Рам и Солсбери – чемпионы Итогового турнира

Американско-английская пара обыграла хорватский тандем Мектич / Павич

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира США – Уэльс
Футбол | 21 ноября 2022, 05:30 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира США – Уэльс
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира США – Уэльс

Поединок состоится в понедельник, 21 ноября

СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
Футбол | 20.11.2022, 19:27
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
Другие виды | 20.11.2022, 21:05
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Футбол | 20.11.2022, 15:10
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
19.11.2022, 21:22 7
Футбол
Экс-легионер Динамо: «23 февраля Суркис сказал, что войны не будет»
Экс-легионер Динамо: «23 февраля Суркис сказал, что войны не будет»
20.11.2022, 16:02 6
Футбол
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
19.11.2022, 18:50 4
Теннис
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
Рууд уничтожил Рублева на пути в финал Итогового турнира ATP
19.11.2022, 23:20 5
Теннис
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
20.11.2022, 16:15 25
Футбол
ФОТО. Просто пи****. Рублев заплакал, проиграв 8 геймов подряд Рууду
ФОТО. Просто пи****. Рублев заплакал, проиграв 8 геймов подряд Рууду
20.11.2022, 11:18 4
Теннис
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
20.11.2022, 20:23 3
Футбол
Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
20.11.2022, 11:46 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности