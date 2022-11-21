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  4. Рейтинг ATP. Джокович закончил год пятым, Рууд – в первой тройке
ATP
21 ноября 2022, 07:37 |
712
0

Рейтинг ATP. Джокович закончил год пятым, Рууд – в первой тройке

Лучшими в этом году были испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль

21 ноября 2022, 07:37 |
712
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Рейтинг ATP. Джокович закончил год пятым, Рууд – в первой тройке
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд и Новак Джокович

На прошлой неделе мужчины сыграли Итоговый турнир АТР.

Шестой титула на ATP Finals выиграл серб Новак Джокович, это позволило ему завершить год в первой пятерке мирового рейтинга. Финалист Каспер Рууд из Норвегии впервые в карьере завершил год в тройке лучших.

Также в десятку вернулся и поляк Хуберт Хуркач.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то больших позитивных изменений не произошло. Алексей Крутых и Владислав Орлон немного добавили, остальные либо потеряли, либо остались на своем месте.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

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Рафаэль Надаль Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Новак Джокович Виталий Сачко Карлос Алькарас Хуберт Хуркач Каспер Рууд
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Источник Sport.ua
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