Рейтинг ATP. Джокович закончил год пятым, Рууд – в первой тройке

На прошлой неделе мужчины сыграли Итоговый турнир АТР.

Шестой титула на ATP Finals выиграл серб Новак Джокович, это позволило ему завершить год в первой пятерке мирового рейтинга. Финалист Каспер Рууд из Норвегии впервые в карьере завершил год в тройке лучших.

Также в десятку вернулся и поляк Хуберт Хуркач.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то больших позитивных изменений не произошло. Алексей Крутых и Владислав Орлон немного добавили, остальные либо потеряли, либо остались на своем месте.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP