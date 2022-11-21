Рейтинг ATP. Джокович закончил год пятым, Рууд – в первой тройке
Лучшими в этом году были испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль
На прошлой неделе мужчины сыграли Итоговый турнир АТР.
Шестой титула на ATP Finals выиграл серб Новак Джокович, это позволило ему завершить год в первой пятерке мирового рейтинга. Финалист Каспер Рууд из Норвегии впервые в карьере завершил год в тройке лучших.
Также в десятку вернулся и поляк Хуберт Хуркач.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то больших позитивных изменений не произошло. Алексей Крутых и Владислав Орлон немного добавили, остальные либо потеряли, либо остались на своем месте.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
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