Андрей БОРЯЧУК: «Была уверенность, что в Кривом Роге все будет хорошо»
Форвард «Металлиста 1925» – о поединке в прифронтовой области
Нападающий «Металлиста 1925» Андрей Борячук прокомментировал победу над «Кривбассом» (2:0) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.
– Что касается визита, то не удалось увидеть город. А вообще, хорошая база и неплохой стадион, поле, конечно, вы все понимаете, но конец сезона. На этом поле можно было играть, но игра была сложная, тяжелые погодные условия. Я считаю, что мой гол стал наверняка решающим.
– Не было ли страшно ехать в Кривой Рог? Сегодня, слава ВСУ, все было хорошо?
– Да, мы очень благодарны им, что они нас защищают. Дают возможность нам играть, особенно в Кривом Роге. Не было страха ехать сюда. Напротив, была уверенность, что все будет хорошо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals
При этом у зарубежных трансляторов табло на экране присутствовало