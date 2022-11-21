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  4. Андрей БОРЯЧУК: «Была уверенность, что в Кривом Роге все будет хорошо»
Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 04:29 |
108
0

Андрей БОРЯЧУК: «Была уверенность, что в Кривом Роге все будет хорошо»

Форвард «Металлиста 1925» – о поединке в прифронтовой области

21 ноября 2022, 04:29 |
108
0
Андрей БОРЯЧУК: «Была уверенность, что в Кривом Роге все будет хорошо»
ФК Металлист 1925

Нападающий «Металлиста 1925» Андрей Борячук прокомментировал победу над «Кривбассом» (2:0) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

– Что касается визита, то не удалось увидеть город. А вообще, хорошая база и неплохой стадион, поле, конечно, вы все понимаете, но конец сезона. На этом поле можно было играть, но игра была сложная, тяжелые погодные условия. Я считаю, что мой гол стал наверняка решающим.

– Не было ли страшно ехать в Кривой Рог? Сегодня, слава ВСУ, все было хорошо?
– Да, мы очень благодарны им, что они нас защищают. Дают возможность нам играть, особенно в Кривом Роге. Не было страха ехать сюда. Напротив, была уверенность, что все будет хорошо.

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Андрей Борячук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 Кривбасс - Металлист 1925
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Источник ФК Металлист
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