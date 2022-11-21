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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 04:20 |
64
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 ноября

Важные события во всех видах спорта

21 ноября 2022, 04:20 |
64
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 ноября
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В понедельник, 21 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

12:00 Ингулец – Львов

2.52 – 3.15 – 2.95

14:00 Верес – Динамо Киев

8.10 – 4.80 – 1.39

15:00 Англия – Иран

1.33 – 5.00 – 12.00

16:00 Грузия U-21 – Украина U-21

2.81 – 3.44 – 2.27

18:00 Сенегал – Нидерланды

6.30 – 3.80 – 1.62

21:00 США – Уэльс

2.38 – 3.14 – 3.34

ТЕННИС

11:00 Рафаэль Коллиньон – Илья Марченко

2.21 – 1.62

14:30 Катерина Володько – Ен-Шуо Лян

1.53 – 2.40

17:00 Александр Лазаров – Виталий Сачко

1.80 – 1.92

21:00 Эмма Наварро – Катерина Байндл

2.20 – 1.65

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Источник Sport.ua
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