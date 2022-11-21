СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 ноября
Важные события во всех видах спорта
В понедельник, 21 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
12:00 Ингулец – Львов
14:00 Верес – Динамо Киев
15:00 Англия – Иран
16:00 Грузия U-21 – Украина U-21
18:00 Сенегал – Нидерланды
21:00 США – Уэльс
ТЕННИС
11:00 Рафаэль Коллиньон – Илья Марченко
14:30 Катерина Володько – Ен-Шуо Лян
17:00 Александр Лазаров – Виталий Сачко
21:00 Эмма Наварро – Катерина Байндл
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