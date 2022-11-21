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21 ноября 2022, 03:44 | Обновлено 21 ноября 2022, 03:54
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Александр ФИЛИППОВ: «В январе увижу, нужен ли буду в Сент-Трюйдене»

У нападающего заканчивается арендное соглашение с «Ригой»

21 ноября 2022, 03:44 | Обновлено 21 ноября 2022, 03:54
2
0
Александр ФИЛИППОВ: «В январе увижу, нужен ли буду в Сент-Трюйдене»
ФК Рига. Александр Филиппов

Украинский нападающий Александр Филиппов рассказал о своих ближайших планах. У форварда заканчивается арендное соглашение с «Ригой» и он вернется в расположение бельгийского «Сент-Трюйдена».

«Сейчас уже наступил отпуск. Поэтому есть время немного перевести дух и набраться сил. Контракт с «Ригой» у меня до 1 декабря. Поэтому в «Риге» я вряд ли останусь. Первого января я уже должен быть в Бельгии. А там будем смотреть по ситуации.

«Если я не буду нужен в «Сент-Трюйдене», буду искать новую команду, где я буду нужен и где я буду получать стабильную игровую практику, а также ставить перед собой максимальные задачи», - рассказал форвард.

«Еще не было никаких разговоров ни с тренером, ни с директором. Поэтому уже по приезду в Бельгию будет более детальная информация».

«Стараюсь по возможности смотреть как можно больше игр УПЛ. Я рад, что в Украине есть футбол, что играют. Поэтому приятно наблюдать за всеми ребятами. Приятно, что у них есть работа. Спасибо нашим защитникам, спасибо всем тем, кто защищает нашу землю. Спасибо, что дают ребятам возможность заниматься любимым делом. Спасибо ВСУ, спасибо всем тем, кто помогает очищать нашу землю от врагов».

Филиппов перешел в «Ригу» в феврале на правах аренды. Форвард сыграл 20 матчей за латвийский клуб во всех турнирах в нынешнем сезоне, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

Филиппов стал игроком «Сент-Трюйдена» в 2020 году. Контракт форварда с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Источник: Юрченко вернется в УПЛ, договорился с Ворсклой
Сент-Трюйден Рига Александр Филиппов
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Источник Sportarena
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