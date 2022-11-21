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Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 03:19 | Обновлено 21 ноября 2022, 03:33
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0

В Англии вратарь случайно выпил из бутылки, в которую помочился болельщик

Курьезная история из одного из низших английских дивизионов

21 ноября 2022, 03:19 | Обновлено 21 ноября 2022, 03:33
70
0
В Англии вратарь случайно выпил из бутылки, в которую помочился болельщик
ФК Уоррингтон Таун

В низшей лиге Англии голкипер был удален за стычку с болельщиком, который помочился в его бутылку с водой.

Вратарь «Уоррингтон Таун» Тони Томпсон в матче английской нон-лиги против «Гайзли» в субботу (0:1) был удален с поля за потасовку с болельщиком, который якобы помочился в его бутылку с водой, после чего футболист по ошибке отпил из бутылки. Игра 7-го дивизиона Англии была прервана примерно через час после начала из-за потасовки – Томпсон разбрызгал содержимое бутылки на виновного.

Сегодня я разлюбил эту игру. Меня много раз обзывали, но то, что кто-то помочился в мою бутылку, чтобы я потом выпил из нее, а потом мне не разрешили реагировать, потому что я игрок, – это возмутительно. Этот человек поступил омерзительно, поставил под угрозу мое здоровье и здоровье моей семьи, – написал Томпсон.

Это было отвратительно, в жизни нет места таким вещам. Я думаю, что судья полностью потерял контроль над ситуацией. Если кто-то помочится в мою бутылку, а я из нее выпью, я ее брошу. Удалять игрока за то, что он выбросил бутылку, – позорище», – заявил тренер «Уоррингтон» Таун Марк Бизли.

Позже «Гайзли» выпустил заявление, в котором осудил действия болельщиков.

«Мы сожалеем о действиях соответствующего лица (лиц), и будем работать вместе с «Уоррингтон Таун» и полицией, чтобы установить их личность.

Если виновников удастся идентифицировать, они получат пожизненный запрет на посещение матчей нашей команды», – говорится в заявлении клуба.

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