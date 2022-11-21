Дебелко – автор одного из самых ранних победных автоголов в истории УПЛ
Форвард «Кривбасса» забил в свои ворота в матче с «Металлистом 1925» на 8-й минуте
Роман Дебелко стал автором одного из самых ранних победных автоголов в истории чемпионатов Украины. В матче с «Металлистом 1925» форвард «Кривбасса» забил мяч в свои ворота, оказавшийся победным для харьковчан, на 8-й минуте встречи.
Еще быстрее совершали решающие «самострелы» только четыре игрока. К слову, в этот квартет входит одноклубник Дебелко Дмитрий Хомченовский, который месяцем ранее «отличился» на 7-й минуте в гостевом поединке криворожцев с «Александрией» - 0:2
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние победные автоголы в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
09.09.2006
|
Григорий ЯРМАШ
|
Ворскла
|
Шахтер (д)
|
3'
|
0:1
|
10.12.2011
|
Александр МАТВЕЕВ
|
Ворскла
|
Арсенал (г)
|
5'
|
0:2
|
04.10.2015
|
Алексей САВЧЕНКО
|
Говерла
|
Карпаты (д)
|
5’
|
0:2
|
18.10.2022
|
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ
|
Кривбасс
|
Александрия (г)
|
7'
|
0:2
|
20.11.2022
|
Роман ДЕБЕЛКО
|
Кривбасс
|
Металлист 1925 (д)
|
8'
|
0:2
|
22.04.2011
|
Евгений ПЕСКОВ
|
Ворскла
|
Металлург З (г)
|
9’
|
0:2
|
12.03.2006
|
Анис БУСАИДИ
|
Металлург Д
|
Черноморец (г)
|
10’
|
0:1
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