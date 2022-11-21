Дебелко – автор одного из самых ранних победных автоголов в истории УПЛ

Роман Дебелко стал автором одного из самых ранних победных автоголов в истории чемпионатов Украины. В матче с «Металлистом 1925» форвард «Кривбасса» забил мяч в свои ворота, оказавшийся победным для харьковчан, на 8-й минуте встречи.

Еще быстрее совершали решающие «самострелы» только четыре игрока. К слову, в этот квартет входит одноклубник Дебелко Дмитрий Хомченовский, который месяцем ранее «отличился» на 7-й минуте в гостевом поединке криворожцев с «Александрией» - 0:2

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние победные автоголы в чемпионатах Украины