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  4. Дебелко – автор одного из самых ранних победных автоголов в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 03:03 | Обновлено 21 ноября 2022, 03:17
58
0

Дебелко – автор одного из самых ранних победных автоголов в истории УПЛ

Форвард «Кривбасса» забил в свои ворота в матче с «Металлистом 1925» на 8-й минуте

21 ноября 2022, 03:03 | Обновлено 21 ноября 2022, 03:17
58
0
Дебелко – автор одного из самых ранних победных автоголов в истории УПЛ
ua-football.com. Роман Дебелко

Роман Дебелко стал автором одного из самых ранних победных автоголов в истории чемпионатов Украины. В матче с «Металлистом 1925» форвард «Кривбасса» забил мяч в свои ворота, оказавшийся победным для харьковчан, на 8-й минуте встречи.

Еще быстрее совершали решающие «самострелы» только четыре игрока. К слову, в этот квартет входит одноклубник Дебелко Дмитрий Хомченовский, который месяцем ранее «отличился» на 7-й минуте в гостевом поединке криворожцев с «Александрией» - 0:2

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние победные автоголы в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

09.09.2006

Григорий ЯРМАШ

Ворскла

Шахтер (д)

3'

0:1

10.12.2011

Александр МАТВЕЕВ

Ворскла

Арсенал (г)

5'

0:2

04.10.2015

Алексей САВЧЕНКО

Говерла

Карпаты (д)

5’

0:2

18.10.2022

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

Кривбасс

Александрия (г)

7'

0:2

20.11.2022

Роман ДЕБЕЛКО

Кривбасс

Металлист 1925 (д)

8'

0:2

22.04.2011

Евгений ПЕСКОВ

Ворскла

Металлург З (г)

9’

0:2

12.03.2006

Анис БУСАИДИ

Металлург Д

Черноморец (г)

10’

0:1
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Источник Sport.ua
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