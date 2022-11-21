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Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 21 ноября 2022, 02:50
37
0

Мудрик – лучший футболист Украины в категории U-21

Выбор очевиден

21 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 21 ноября 2022, 02:50
37
0
Мудрик – лучший футболист Украины в категории U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Издание «Золотой талант» опубликовало традиционный рейтинг лучших молодых футболистов Украины в возрасте до 21 года.

На основе голосов более 100 экспертов, среди которых победителя включили в топ-3 92% респондентов, лучшим признан лидер «Шахтера» Михаил Мудрик.

Второе место у нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната (81 балл против 311 у Мудрика), а замкнул топ-3 одноклубник Мудрика Георгий Судаков (78 баллов).

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Михаил Мудрик Владислав Ванат Георгий Судаков
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Источник Золотой талант Украины
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