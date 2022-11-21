Юрий ВЕРНИДУБ: «Не хватило характера»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал матч 14-го тура Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925» (0:2) на пресс-конференции.

– Что не получилось? Не хватило характера. То, чего сегодня было достаточно у соперника. Да и играть без характера невозможно. Хотя предупреждали, что очень важный матч. Тем более все делалось для того, чтобы сыграть на домашнем стадионе, в Кривом Роге.

Вышли: этот непонятный первый мяч влетел. Это где-то, возможно, сыграло свою роль. Это надломило ребят. Хотя был момент, забей Дмитрий Хомченовский… Все было бы по-другому. «Металлист 1925» после гола сменил вектор игры, начал играть на контратаках. А нам нужно было забивать, поэтому многие атаковали.

То, что хотел от команды увидеть… Не смог до них докричаться. А наши опорные хавы «садились» низко, и кому отдавать пас, если там один нападающий Дебелко. Ну максимум еще два крайних хава: Задерака и Волошин. Этого мало. Надо было где-то Хомченовскому, Капичу исполнять роль «восьмерок». Но они «садились» ниже, хотели разыграть. Это была большая ошибка.

И в конце тайма пропустили второй гол на контратаке. Думаю, это «сломало» команду психологически. А второй тайм уже такая игра… Никто не забил. Мне очень не понравилась наша игра. Во-первых, это отсутствие характера, хотя должны были его показать. Если его нет – думаю, вопрос ко мне как к главному тренеру.

Будем разбираться с ребятами, почему так получилось. Думаю, следующая игра будет совсем другой, а там посмотрим.

– Вы сказали о Капиче. Его потом в перерыве заменили. А с чем была связана замена Дибанго?

– А вы не видели? С игрой футболиста. Дибанго не помог сегодня ни в атаке, ни в обороне. Такое бывает, они люди, а не роботы. Где-то может Дибанго поднаелся, может, нужно было его поменять и дать возможность посмотреть футбол с трибун. Потом уже вышел Стецьков. А у Капича было очень много ошибок сегодня. Мы пропускали из-за этого контратаки и достаточно серьезные.

– Погодные условия сегодня повлияли на игру, по вашему мнению?

– Они были одинаковы для обеих команд. Надо настраиваться и играть в любую погоду. Я говорил ребятам перед игрой: только характер, только борьба, тогда мы победим. Когда игроки приходят в раздевалку с поля, а футболка не грязная, разве это борьба?

– Следующая игра – против «Днепра-1». Это дерби для Кривого Рога. Как будете готовиться к этому противостоянию?

– Как на каждый другой матч. Да, на сегодняшний день они – лидеры чемпионата, но это ни о чем еще не говорит. Футболисты должны быть профессионалами и не делить соперников на лидеров, середняков и аутсайдеров. Поэтому будем настраиваться, выходить и играть.

– Почему у «Кривбасса» было мало ударов по воротам, ведь в такую ​​погоду это могла быть реальная возможность для голов?

– Трудно сказать. Для того чтобы пробивать по воротам, нужно все сделать для партнера, чтобы было удобно наносить удар. Мы ведь контролировали мяч, но это все в центре поля. Не было опасных моментов, чтобы мы действительно что-нибудь интересное разыграли. Здесь нужно отдать должное сопернику.

Выпустил двух нападавших, очень хотел сменить рисунок. Должны были проходить кроссы с флангов. Но вы же видели, если игроки боятся сделать длинную передачу, а отдают мяч вратарю, чтобы эту передачу сделал он… Это уже полная катастрофа. Это значит, где-то есть страх ошибиться. А когда играешь, не нужно бояться, так как ошибиться может каждый.

– Во втором тайме вы выпустили Хобленко. Довольны ли его игрой?

– Алексей пропустил больше месяца… Ему нужно еще набирать. Я его выпустил, ведь Ромчик Дебелко немного подсел. Действительно, поле тяжелое, а он проделал большой объем беговой работы. Поэтому я дал шанс Хобленко, точно так же как дал шанс и Устименко. Надо было что-то делать, что-то менять, но, к сожалению, ничего не вышло сегодня.