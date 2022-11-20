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  4. ГОЛОДЮК: «Не позволили Кривбассу воспользоваться их сильными сторонами»
Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 20:08 |
82
0

ГОЛОДЮК: «Не позволили Кривбассу воспользоваться их сильными сторонами»

Наставник «Металлиста 1925» – о победе в 14-м туре УПЛ

20 ноября 2022, 20:08 |
82
0
ГОЛОДЮК: «Не позволили Кривбассу воспользоваться их сильными сторонами»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал победу над «Кривбассом» (2:0) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

– Непростая и очень сложная игра, при тяжелых погодных условиях. Наши игроки даже в таких условиях пытались контролировать мяч. Я думаю, за счет этого и за счет большого желания, бойцовских качеств, в этом они сегодня не уступили «Кривбассу». Хотя мы знали, какая у соперника хорошая команда. Мы настраивали именно на такую ​​игру игроков, очень большая им благодарность, что они выполнили все о чем мы с ними договаривались. Я считаю, что сегодня закономерный результат.

– Поле способствовало или мешало развитию быстрых атак. Была ли особая подготовка к игре с «Кривбассом»?
– Мы вообще последние три дня готовились на снегу, для нас даже такое поле по сравнению с последними тренировками подходило нам. Я думаю, поле было одинаковым для обеих команд, мы воспользовались своими шансами и не позволили «Кривбассу» воспользоваться их сильными сторонами.

– Как в общем оцените соперника?
– Как я уже говорил, очень хорошая команда. Мы знали какой у них тренер, возможно, им нужно больше времени, но это уже их проблемы. В общем, очень хорошая команда, с очень квалифицированным тренером.

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Источник ФК Металлист
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